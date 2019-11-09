Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T23:09Z
https://ria.ru/20191109/1560765711.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/131714/56/1317145679_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_9ad2bde73deb7749646e37ff67d86131.jpg
РИА Новости

В аэропорту в Шарм-эш-Шейхе у украинского самолета загорелось шасси

23:09 09.11.2019
3846
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эль-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines загорелось после приземления в аэропорту Шарм-эш-Шейха, никто из пассажиров не пострадал, сообщает министерство гражданской авиации Египта.
По данным ведомства, при приземлении произошла утечка масла в стойке шасси самолета, после чего произошло возгорание одной шин. Рейс SQP7153 по данным министерства, "прибыл из Запорожья".
"Произошло возгорание одной из шин самолета, принадлежащего украинской компании SkyUp Airlines, после его приземления в аэропорту Шарм-эш-Шейха", - сообщает ведомство.
Официальный представитель ведомства отметил, что наземные службы авиакомпании EgyptAir в сотрудничестве со спасателями и аварийной бригадой аэропорта Шарм-эш-Шейха потушили пожар.
"Ситуация была взята под контроль, прежде чем огонь распространился на остальные части самолета. Все пассажиры рейса были оперативно эвакуированы", - сообщает Минавиации Египта.
Аэропорт Хургада. Архивное фото
19 июля 2017, 10:01РИА Новости
В аэропорту Хургады в самолете британской авиакомпании произошло задымление
952400
Обсудить 0
Шарм-эш-ШейхEgyptAirЕгипетУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Под Красноярском столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли два человека
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Автомобиль скорой помощи
Врачи спасли москвича с температурой тела 26 градусов
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Вице-премьер Украины призвал "научиться жить" рядом с Россией
Вид на Калининград
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
Американская певица Билли Айлиш
Билли Айлиш объяснила, как попасть бесплатно на ее концерты
Президент Украины Владимир Зеленский
В союзе журналистов Украины назвали "драконовским" указ Зеленского о СМИ
В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне выборов в Испании
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Путин и Эрдоган обсудили "Турецкий поток" и военное сотрудничество
Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Сотрудник правоохранительных органов Украины во время акции у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Украинцы вышли на акцию к посольству Польши из-за задержания националиста
Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 на полигоне в Сербии
Россия и Сербия намерены сделать совместные военные учения ежегодными
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
В Шереметьево экстренно сел самолет "Аэрофлота"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти от лесных пожаров всех
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния