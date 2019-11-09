В аэропорту в Шарм-эш-Шейхе у украинского самолета загорелось шасси

КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines загорелось после приземления в аэропорту Шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines загорелось после приземления в аэропорту Шарм-эш-Шейха , никто из пассажиров не пострадал, сообщает министерство гражданской авиации Египта

По данным ведомства, при приземлении произошла утечка масла в стойке шасси самолета, после чего произошло возгорание одной шин. Рейс SQP7153 по данным министерства, "прибыл из Запорожья".

"Произошло возгорание одной из шин самолета, принадлежащего украинской компании SkyUp Airlines, после его приземления в аэропорту Шарм-эш-Шейха", - сообщает ведомство.

Официальный представитель ведомства отметил, что наземные службы авиакомпании EgyptAir в сотрудничестве со спасателями и аварийной бригадой аэропорта Шарм-эш-Шейха потушили пожар.