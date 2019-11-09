Вице-премьер Украины призвал "научиться жить" рядом с Россией

КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
"Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменили стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить", - заявил Кулеба в эфире "Пятого канала".
По его словам, Россия "как государство является врагом Украины", и это закономерность. "Но мы должны построить модель отношений с ними. Есть три уровня: межчеловеческих отношений, экономических и политических", - отметил Кулеба.
По словам вице-премьера, с политическими и человеческими отношениями все более-менее ясно, наиболее шаткой является экономическая сфера. "Я призываю к отношениям с Россией подходить прагматично, рационально. Мы должны действовать четко исходя из своего интереса. У нас интерес - двигаться на Запад… строить здесь нормальную, цивилизованную, европейскую страну и при этом становиться экономически сильными", - отметил чиновник.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
25 октября, 16:23Сказано в эфире"Хамское заявление". Политический эксперт оценил слова Кулебы про РоссиюЕвропа всегда переоценивала Россию, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Как отметил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла, это заявление дает повод для серьезных выводов.