В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
Ребенок ушел из дома около 16:00 и не вернулся. Мальчик худощав, рост — 110 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. Одет был в кофту с рисунком в мелкий цветок, оранжевые штаны и черные ботинки.
На поиск мальчика вышли добровольцы.
Позднее представители "Рыси" сообщили, что ребенок нашелся.
25 мая 2018, 08:00РИА Новости"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети