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РИА Новости

В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик

22:23 09.11.2019 (обновлено: 23:55 09.11.2019)
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© Fotolia / vetre Детские игрушки
Детские игрушки
© Fotolia / vetre
Детские игрушки. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
Ребенок ушел из дома около 16:00 и не вернулся. Мальчик худощав, рост — 110 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. Одет был в кофту с рисунком в мелкий цветок, оранжевые штаны и черные ботинки.
На поиск мальчика вышли добровольцы.
Позднее представители "Рыси" сообщили, что ребенок нашелся.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
25 мая 2018, 08:00РИА Новости
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
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БогородскНижегородская областьОбществоПроисшествия
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