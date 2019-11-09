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РИА Новости

Лидер оппозиции Боливии отказался от переговоров с Моралесом

22:08 09.11.2019
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoАкция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиции Боливии Карлос Меса отказался сесть за стол переговоров с президентом страны Эво Моралесом.
Ранее Моралес на фоне протестов в стране призвал оппозицию перейти к диалогу, чтобы "восстановить мир в Боливии". Моралес также призвал полицию, которая ранее присоединилась к протестам в крупных городах, соблюдать конституцию.
"Мне нечего обсуждать с Эво Моралесом и его правительством", - заявил Меса на видеозаписи, которую выложил в своем аккаунте в Twitter.
Он также заявил, то в стране не готовится государственный переворот. "Эво Моралес настаивает, что в стране готовится государственной переворот. Он пытается на этом построить свою аргументацию. Нет никакого государственного переворота, есть страна, охваченная (духом) демократии", - заявил Меса.
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Ранее власти страны заявили, что не будут вводить в войска в города, охваченные беспорядками, где к протестующим присоединились полицейские - Санта-Крус, Сукру и Кочабамбу. Правительство прямо запретило армии начинать где-либо операции, а Моралес собрал экстренное совещание. Командование боливийской полиции заявляет об отсутствии бунта в ее рядах.
Протесты в Боливии вспыхнули после подсчета голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сей день.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
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201024
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