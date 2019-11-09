Лидер оппозиции Боливии отказался от переговоров с Моралесом

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиции Лидер оппозиции Боливии Карлос Меса отказался сесть за стол переговоров с президентом страны Эво Моралесом

Ранее Моралес на фоне протестов в стране призвал оппозицию перейти к диалогу, чтобы "восстановить мир в Боливии". Моралес также призвал полицию, которая ранее присоединилась к протестам в крупных городах, соблюдать конституцию.

"Мне нечего обсуждать с Эво Моралесом и его правительством", - заявил Меса на видеозаписи, которую выложил в своем аккаунте в Twitter

Он также заявил, то в стране не готовится государственный переворот. "Эво Моралес настаивает, что в стране готовится государственной переворот. Он пытается на этом построить свою аргументацию. Нет никакого государственного переворота, есть страна, охваченная (духом) демократии", - заявил Меса.

Ранее власти страны заявили, что не будут вводить в войска в города, охваченные беспорядками, где к протестующим присоединились полицейские - Санта-Крус, Сукру и Кочабамбу. Правительство прямо запретило армии начинать где-либо операции, а Моралес собрал экстренное совещание. Командование боливийской полиции заявляет об отсутствии бунта в ее рядах.

Протесты в Боливии вспыхнули после подсчета голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сей день.