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РИА Новости
Война в Сирии

Военная полиция России проводит патрулирование в двух сирийских провинциях

22:05 09.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по двум маршрутам в провинциях Эль-Хасака и Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Девятого ноября было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани – Далак-Магара в провинции Алеппо и Айн-Иса – Свейдия-Кабира в провинции Эль-Хасеке", - сказал Боренков.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииВоенная полиция РоссииВойна в СирииЭль-ХасакеСирияВ мире
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