Нетребко прервала гастроли ради участия в юбилейном концерте Пахмутовой

"Нетребко приняла решение прервать свой Европейский тур и прилетает в Москву чтобы принять участие в Юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой на исторической сцене Большого театра", - сообщили в пресс-службе.

Пахмутова - автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена "Птица счастья" и "Надежда", звезда сцены, по чьей музыке можно проследить историю целой страны - в субботу отмечает 90-летие. В воскресенье коллеги и поклонники таланта поздравят ее с юбилеем на сцене Большого театра.