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РИА Новости
Культура

Нетребко прервала гастроли ради участия в юбилейном концерте Пахмутовой

21:54 09.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Оперная дива Анна Нетребко примет участие в юбилейном концерте Александры Пахмутовой в воскресенье, ради этого она прервала свой тур по Европе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
"Нетребко приняла решение прервать свой Европейский тур и прилетает в Москву чтобы принять участие в Юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой на исторической сцене Большого театра", - сообщили в пресс-службе.
Пахмутова - автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена "Птица счастья" и "Надежда", звезда сцены, по чьей музыке можно проследить историю целой страны - в субботу отмечает 90-летие. В воскресенье коллеги и поклонники таланта поздравят ее с юбилеем на сцене Большого театра.
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Вчера, 19:38Культура
Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
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КультураБольшой театрВГТРКАнна НетребкоАлександра Пахмутова
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