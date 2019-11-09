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РИА Новости

Соловьев резко высказался о профессоре ВШЭ, назвавшем русский язык "убогим"

21:55 09.11.2019 (обновлено: 22:39 09.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Журналист Владимир Соловьев напомнил об антироссийских высказываниях профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, оказавшегося в центре скандала после слов о "клоачном и убогом" русском языке.
Соловьев разместил в Telegram-канале скриншоты старых постов преподавателя на фейсбуке, в которых тот называет жителей Донбасса "отморозками", а добровольцев из России, воевавших на стороне ополченцев, — "бандитами".
Диктант по русскому языку в университете
29 октября, 23:20РИА Новости
Профессор ВШЭ оправдался за слова об "убогом" русском языке
По словам Соловьева, если бы Гусейнов стал извиняться за публикацию об "убогом" русском языке, то ему пришлось бы оправдываться и за другие свои записи в социальных сетях.
"Лет пять только одними извинениями бы и занимался", — написал телеведущий.
Соловьев заметил, что, несмотря на свою антироссийскую риторику, преподаватель "мучится" в России, но все равно берет бюджетные деньги, чтобы они не достались "ватникам".

"Гусейнов осознанно и многократно высказывал свое отношение как к народу, так и к стране, так что его эскапады ожидаемы. Смешно ждать от него извинений", — говорится в посте журналиста.

Как считает Соловьев, даже извинившись, профессор не изменит своего мнения.
Словарь русского языка
29 октября, 21:43РИА Новости
Коллега профессора ВШЭ оценил его слова об "убогом" русском языке
"Является ли Гасан Гусейнов выдающимся ученым? Да, наверное, его коллегам виднее. Значит ли это, что его точка зрения за пределами его академических изысканий значима? Для меня нет. Совсем", — высказался он.
Накануне комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике порекомендовала Гусейнову принести публичные извинения за свои "непродуманные" и "излишне эмоциональные" слова о том, что сегодня "вся страна" говорит на "клоачном" языке. Как говорится в протоколе заседания, высказывание преподавателя нанесло ущерб репутации учебного заведения.
В ответ на это Гусейнов заявил, что уже дал объяснения по поводу поста, который писал "как частное лицо". Он добавил, что ему не перед кем извиняться, так как "люди не умеют читать" и "не понимают, в чем суть".
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
30 октября, 13:11РИА Новости
Ректор ВШЭ прокомментировал слова преподавателя об "убогом" русском языке
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ДонбассГасан ГусейновВладимир Соловьев (телеведущий)Высшая школа экономикиРоссияОбщество
Популярные комментарии
Давайте поговорим о Соловьеве словами Соловьева! Значит ли , что его точка зрения за пределами его изысканий значима? Для меня нет. Совсем!
9 ноября, 22:56
JJadarozellesuckdick
3100130
Ну, что. Поздравляю. Для вас точка зрения Соловьева не значима. Как, впрочем, еще для сотни, другой таких же как вы. А вот для миллионов и миллионов россиян точка зрения Соловьева значима.
9 ноября, 23:12
Сергей Судаков
3200003
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