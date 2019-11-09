Республиканцы хотят вызвать в конгресс автора жалобы на Трампа

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Республиканцы в комитете по разведке палаты представителей хотят вызвать для дачи показаний автора жалобы, положившей начало расследования по импичменту президенту Дональду Трампу, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо старшего республиканца в комитете палаты представителей по разведке Дэвида Нунеса.
"Американцы видят насквозь этот фальшивый процесс импичмента, несмотря на то, что демократы пытаются задним числом его легитимизировать", - заявил Нунес.
В том же письме сообщается, что республиканцы хотят видеть в комитете и Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена и одного из фигурантов скандала.
Про автора жалобы известно, что он работает в ЦРУ и слушал с другими чиновниками разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. Демократы предполагают, что Трамп давил на Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил президента Украины "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Ряд сайтов и СМИ в США опубликовали имя предполагаемого автора жалобы, но большинство СМИ и соцсетей от этого отказались на том основании, что жалоба анонимная и личность жалобщика защищена законом.