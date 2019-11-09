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РИА Новости

Республиканцы хотят вызвать в конгресс автора жалобы на Трампа

21:38 09.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Республиканцы в комитете по разведке палаты представителей хотят вызвать для дачи показаний автора жалобы, положившей начало расследования по импичменту президенту Дональду Трампу, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо старшего республиканца в комитете палаты представителей по разведке Дэвида Нунеса.
"Американцы видят насквозь этот фальшивый процесс импичмента, несмотря на то, что демократы пытаются задним числом его легитимизировать", - заявил Нунес.
Президент США Дональд Трамп
31 октября, 18:51РИА Новости
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
В том же письме сообщается, что республиканцы хотят видеть в комитете и Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена и одного из фигурантов скандала.
Про автора жалобы известно, что он работает в ЦРУ и слушал с другими чиновниками разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. Демократы предполагают, что Трамп давил на Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил президента Украины "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Ряд сайтов и СМИ в США опубликовали имя предполагаемого автора жалобы, но большинство СМИ и соцсетей от этого отказались на том основании, что жалоба анонимная и личность жалобщика защищена законом.
Социальная сеть Twitter
31 октября, 18:56Акценты
Песенка спета. Как Twitter расстроил Трампа и порадовал Байдена Twitter начирикал новость, которая возбудила некоторых видных персон. А все потому, что не будет больше на страницах соцсети политической рекламы. Это заявление сразу разворошило политическую трясину в США.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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