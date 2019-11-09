В правительство в ближайшие дни внесут план приватизации на 2020-2022 годы

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития планирует в ближайшие дни внести в правительство прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы, сообщила журналистам заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко.

В конце октября первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минэкономразвития должно подготовить более амбициозную программу приватизации.

В начале текущей недели замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил журналистам, что Минфин РФ предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", это можно будет сделать после 2020 года.

"Мы в ближайшие дни внесем проект прогнозного плана (приватизации - ред.), в том числе, мы можем предложить на рассмотрение дополнительный перечень. Тем не менее, ожидаем совещание в правительстве на уровне первого вице-премьера, отвечающего за приватизацию", - сказала Тарасенко.

Она отметила, что в прогнозный план приватизации необходимо принять до конца этого года.

"Мы знаем, какие предложения были даны Минфином. Мы прогнозный план уже весь согласовали, где-то подписали таблицы разногласий с федеральными органами исполнительной власти. То есть мы в рамках регламента прошли все процедуры. Тем не менее, у правительства есть возможность дополнительно, при необходимости включить в перечень на приватизацию иные активы", - указала она.