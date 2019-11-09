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РИА Новости

В Алжире опубликовали окончательный список кандидатов в президенты

20:53 09.11.2019
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© AP Photo / Sidali DjarboubПрезидентские выборы в Алжире
Президентские выборы в Алжире
© AP Photo / Sidali Djarboub
КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Конституционный совет Алжира опубликовал в субботу окончательный список кандидатов на предстоящих 12 декабря президентских выборах.
"Окончательный список кандидатов на пост президента республики будет передан главе государства и руководителю Независимой национальной избирательной комиссии, а также опубликован в официальной газете", - говорится в заявлении совета.
Всего поучаствовать в выборах смогут пять кандидатов, которые собрали необходимое количество подписей.
В частности, в президентской гонке примет участие бывший премьер-министр, глава партии "Талаиа аль-Хурият" Али Бенфлис. В 2004 и 2014 годах 74-летний Бенфлис уже баллотировался на пост главы государства, но оба раза уступил Абдельазизу Бутефлике. Примечательно, что в 2000 году он был главой предвыборного штаба Бутефлики, а затем возглавил правительство страны.
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Кроме того, за высший государственный пост сможет побороться другой бывший премьер 73-летний Абдельмаджид Теббун. Он также в прошлом был соратником экс-президента Бутефлики, который возглавлял страну с 1999 года. В частности, Теббун занимал разные посты в правительстве с 1999 года, а в 2017 году на несколько месяцев возглавил кабинет министров.
Другой зарегистрированный кандидат министр культуры Аззеддин Михуби также долгое время работал с экс-президентом. В настоящее время он возглавляет партию "Национальное демократическое собрание", которая входила в правящий альянс при Бутефлике.
Экс-министр туризма Абделькадер Бенгрина первым сумел зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты. Он является выходцем из партии умеренных исламистов "Движение общества за мир". Позже Бенгрина создал другую партию "Движение за созидание".
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Еще один кандидат Абельазиз Белаид является лидером небольшой партии "Аль-Мустакбаль". Ранее он возглавлял молодежное движение "Фронта национального освобождения", который несколько десятилетий был правящей партией в Алжире. Белаид уже участвовал в президентских выборах в 2014 году, но смог набрать лишь 3 процента голосов избирателей.
Алжирские власти рассчитывают, что предстоящие выборы положат конец периоду политической нестабильности в стране, который она переживает с февраля этого года. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиза Бутефлики был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено.
В то же время, в Алжире до сих пор продолжаются демонстрации несогласных с тем, как развиваются события в этой стране. В последние дни главным требованием демонстрантов остается отказ от проведения выборов президента, намеченных на 12 декабря. Они полагают, что выборы будут проводить экс-соратники бывшего президента, и в результате у власти останется прежняя правящая элита. Оппозиционеры выступают за организацию переходного периода в стране, за которым должны последовать честные и прозрачные выборы главы государства.
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