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РИА Новости

Саперы проверяют вокзал и ТЦ в Минске после анонимного сообщения

20:44 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Самохин / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии. Архивное фото
Милиция Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Самохин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Саперно-пиротехнические группы обследуют три крупных торговых центра в Минске и Центральный железнодорожный вокзал белорусской столицы, проводится эвакуация людей, сообщает в субботу пресс-служба МВД Белоруссии.
"Сегодня около 19.00 (совпадает с мск) на электронную почту кол-центра Могилевского отделения Белорусской железной дороги поступило сообщение об опасности на объектах в Минске: торговые центры "Замок", "Дана Молл", "Галилео", а также Центральный железнодорожный вокзал. Саперно-пиротехнические группы проводят обследование указанных объектов на наличие опасных предметов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что "в целях соблюдения мер безопасности сотрудниками милиции будут предприняты меры к эвакуации граждан".
МВД также призывает граждан не поддаваться панике, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов.
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МВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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