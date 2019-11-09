Саперы проверяют вокзал и ТЦ в Минске после анонимного сообщения

"Сегодня около 19.00 (совпадает с мск) на электронную почту кол-центра Могилевского отделения Белорусской железной дороги поступило сообщение об опасности на объектах в Минске: торговые центры "Замок", "Дана Молл", "Галилео", а также Центральный железнодорожный вокзал. Саперно-пиротехнические группы проводят обследование указанных объектов на наличие опасных предметов", - говорится в сообщении.