В ДНР посоветовали поверенному США внимательнее читать Минские соглашения

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор во время брифинга в Киеве. 25 июня 2019

ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов порекомендовал временному поверенному США на Украине Уильяму Тейлору внимательно ознакомиться с минскими соглашениями.

Ранее Тейлор заявил, что после ухода из зоны разведения сил и средств военных туда смогут беспрепятственно зайти украинские полицейские и нацгвардейцы.

Якубов пояснил, что в соответствии с пунктом 8 рамочного решения контактной группы от 21 сентября 2016 года, по окончании разведения ни представители личного состава ДНР, ни представители личного состава украинских силовиков "ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам Совместного центра контроля и координации ( СЦКК )".

"Рекомендуем господину Тейлору более внимательно ознакомиться с минскими документами, в частности с рамочным решением. Остается надеяться, что его заявление будет воспринято всеми здравомыслящими головами как недоразумение и не послужит руководством к действию для украинского руководства. В противном случае все наши усилия по возобновлению разведения, направленные на достижения мира, будут напрасны. Если на участки зайдут представители силовых структур Украины, напряженность в данных районах останется прежней, изменится разве что название вооруженных формирований и униформа их представителей", - сказал журналистам Якубов.

Он добавил, что заявление Тейлора противоречит здравому смыслу, а суть разведения заключается как раз в том, чтобы отвести силы и средства сторон на достаточное расстояние.

"Следовательно, возникает вопрос к западным дипломатам: какое может быть мирное урегулирование конфликта, если на оставленные позиции одними вооруженными формированиями вернутся другие вооруженные так называемые националистические формирования?" - добавил Якубов.

Руководитель представительства ДНР в СЦКК напомнил, что такие подразделения, входящие в состав нацгвардии, как "Азов" (против участников батальона в РФ возбуждено уголовное дело) и подобные им, известны своими преступлениями против мирных жителей Донбасса.