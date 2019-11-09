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РИА Новости

В ДНР посоветовали поверенному США внимательнее читать Минские соглашения

20:38 09.11.2019 (обновлено: 21:16 09.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВременный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор во время брифинга в Киеве. 25 июня 2019
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор во время брифинга в Киеве. 25 июня 2019
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов порекомендовал временному поверенному США на Украине Уильяму Тейлору внимательно ознакомиться с минскими соглашениями.
Ранее Тейлор заявил, что после ухода из зоны разведения сил и средств военных туда смогут беспрепятственно зайти украинские полицейские и нацгвардейцы.
Якубов пояснил, что в соответствии с пунктом 8 рамочного решения контактной группы от 21 сентября 2016 года, по окончании разведения ни представители личного состава ДНР, ни представители личного состава украинских силовиков "ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам Совместного центра контроля и координации (СЦКК)".
"Рекомендуем господину Тейлору более внимательно ознакомиться с минскими документами, в частности с рамочным решением. Остается надеяться, что его заявление будет воспринято всеми здравомыслящими головами как недоразумение и не послужит руководством к действию для украинского руководства. В противном случае все наши усилия по возобновлению разведения, направленные на достижения мира, будут напрасны. Если на участки зайдут представители силовых структур Украины, напряженность в данных районах останется прежней, изменится разве что название вооруженных формирований и униформа их представителей", - сказал журналистам Якубов.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Вчера, 14:34РИА Новости
ОБСЕ готова следить за ситуацией в Петровском, заявил представитель ДНР
Он добавил, что заявление Тейлора противоречит здравому смыслу, а суть разведения заключается как раз в том, чтобы отвести силы и средства сторон на достаточное расстояние.
"Следовательно, возникает вопрос к западным дипломатам: какое может быть мирное урегулирование конфликта, если на оставленные позиции одними вооруженными формированиями вернутся другие вооруженные так называемые националистические формирования?" - добавил Якубов.
Руководитель представительства ДНР в СЦКК напомнил, что такие подразделения, входящие в состав нацгвардии, как "Азов" (против участников батальона в РФ возбуждено уголовное дело) и подобные им, известны своими преступлениями против мирных жителей Донбасса.
Украинские военные завершат отвод сил и средств в районе Петровского в Донбассе 12 ноября, сообщил в субботу пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины в Facebook. В ДНР ранее в субботу заявили, что уже завершили отвод своих сил из Петровского. Украинским силовикам нужно еще два дня на устранение всех нарушений по отводу сил, добавили в ДНР.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Вчера, 16:08Радио Sputnik
В ДНР заявили о завершении отвода сил в Петровском
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККУильям ТейлорДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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