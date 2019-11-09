Аракчи объяснил, почему Иран до сих пор не вышел из СВПД

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Тегеран уже давно вышел бы из СВПД, если бы не поддержка со стороны Москвы и Пекина, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Я ценю Россию и Китай за то, что они хорошие партнеры. У нас очень хорошие двусторонние отношения, хорошие экономические и торговые отношения. Я могу сказать, что если бы не Россия и Китай, мы бы вышли из СВПД еще много месяцев назад", - сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.