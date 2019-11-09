Аракчи объяснил, почему Иран до сих пор не вышел из СВПД

"Я ценю Россию и Китай за то, что они хорошие партнеры. У нас очень хорошие двусторонние отношения, хорошие экономические и торговые отношения. Я могу сказать, что если бы не Россия и Китай, мы бы вышли из СВПД еще много месяцев назад", - сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.