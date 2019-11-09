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РИА Новости

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

20:16 09.11.2019 (обновлено: 23:30 09.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПроверка документов
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.

В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить, я еще раз хочу сказать - в режиме тестирования..

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Максим Акимов
вице-премьер России
Акимов уточнил, что для этого не потребуется специального оборудования, но нормативную базу придется разрабатывать.
"Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее", - сказал он.
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"Стимулы - это важная вещь. Это то, что может вдохновлять людей и подвигать их к тому, чтобы думать о собственной безопасности, безопасности своих партнеров по дороге", - добавил он.
Вице-премьер уточнил, что проект будет создаваться в рамках правкомиссии по безопасности дорожного движения.
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