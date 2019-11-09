Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов

В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить, я еще раз хочу сказать - в режиме тестирования.. Максим Акимов вице-премьер России вице-премьер России

Акимов уточнил, что для этого не потребуется специального оборудования, но нормативную базу придется разрабатывать.

"Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее", - сказал он.

"Стимулы - это важная вещь. Это то, что может вдохновлять людей и подвигать их к тому, чтобы думать о собственной безопасности, безопасности своих партнеров по дороге", - добавил он.