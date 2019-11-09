"Союзмультфильм" и киностудию Горького объединять не будут

Ранее в СМИ появилась информация о возможном слиянии "Союзмультфильма" с киностудией имени Горького, новым генеральным директором которой на пять лет была назначена Юлиана Слащева. При этом Слащева также продолжит занимать должность председателя правления "Союзмультфильма".