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РИА Новости
Культура

"Союзмультфильм" и киностудию Горького объединять не будут

20:15 09.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТабличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министерство культуры не рассматривает идею слияния "Союзмультфильма" и киностудии имени Горького, это фантазия, рожденная в СМИ, заявил в субботу РИА Новости глава ведомства Владимир Мединский.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном слиянии "Союзмультфильма" с киностудией имени Горького, новым генеральным директором которой на пять лет была назначена Юлиана Слащева. При этом Слащева также продолжит занимать должность председателя правления "Союзмультфильма".
"Нет никакого слияния. Нет, не рассматривается. Эта фантазия рождена в недрах СМИ. Нет даже идеи, не о чем говорить вообще", - сказал Мединский в субботу в кулуарах конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.
Он добавил, что не было ни планов, ни соображений на эту тему. "Никаких, никогда", - заключил министр.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
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КультураИскусственный интеллектКиностудия имени М. ГорькогоСоюзмультфильмМинистерство культуры РФВладимир МединскийРоссия
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