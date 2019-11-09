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РИА Новости
Школа волонтера

В ОП РФ обсудили подготовку добровольцев к юбилею Победы

20:10 09.11.2019
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© Официальная группа движения "Волонтеры Победы" ВКонтактеВ ОП РФ обсудили подготовку добровольцев к юбилею Победы
В ОП РФ обсудили подготовку добровольцев к юбилею Победы
© Официальная группа движения "Волонтеры Победы" ВКонтакте
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Всероссийское движение "Волонтеры Победы" провело международное совещание по подготовке добровольцев к 75-летию Победы. Мероприятие состоялось в Общественной палате РФ, в нем приняли участие представители движения из 79 регионов России и 33 зарубежных стран, среди которых Германия, Великобритания, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Сербия и другие.
Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах фашизма, расизма и антисемитизма.
"9 ноября – Международный день против фашизма и антисемитизма. В этот день в 1938 году произошел первый акт насилия над евреями. Сегодня учащаются случаи преступлений на почве расизма, национализма, религиозной нетерпимости. Поэтому очень важно, что идею антифашизма, заложенную в проекте "Международная команда волонтеров 75-летия Победы", поддержали добровольцы из разных стран. Ведь свое "против" мы должны говорить именно сейчас", – заявила в ходе мероприятия руководитель "Волонтеров Победы", член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова.
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На совещании была презентована концепция единого стандарта подготовки волонтеров, который включает в себя ценности движения, исторический и функциональные блоки.
Кроме того, участники дали старт работе нового портала волонтеров Победы, доступного и для русскоязычных иностранных граждан. Ожидается, что сайт станет той площадкой, которая объединит международную команду волонтеров 75-летия Победы.
"Правильная трактовка понимания той роли, которую народы всего мира внесли в общую Победу, крайне важна. С фашистским злом боролись многие государства. Только благодаря их совместным усилиям тогда удалось остановить страшную чуму нацизма. Мы не должны забывать этого. А память об этом должна храниться в наших сердцах", – подчеркнул глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
После совещания волонтеры посетили ветеранов, проживающих в Москве и Московской области.
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Школа волонтераАлександр БугаевВеликая Отечественная война (1941-1945)Общественная палата РФ
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