"Газпром нефть" стала первой промкомпанией в составе Альянса по развитию AI

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. стала единственной промышленной компанией в составе Альянса по развитию искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance), соглашение о создании которого подписано главами корпораций в ходе крупнейшего в Восточной Европе форума по искусственному интеллекту AI Journey в Москве, сообщает компания. "Газпром нефть" стала единственной промышленной компанией в составе Альянса по развитию искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance), соглашение о создании которого подписано главами корпораций в ходе крупнейшего в Восточной Европе форума по искусственному интеллекту AI Journey в Москве, сообщает компания.

Помимо "Газпром нефти", в Альянс вошли Яндекс, Mail.ru Group, Сбербанк, МТС и Российский фонд прямых инвестиций.

"Газпром нефть" уже более 10 лет разрабатывает свои программные продукты и еще в 2012 году перешла на собственный софт для управления разработкой месторождений. Сейчас в технологическом портфеле компании накоплено уже более 500 цифровых проектов, отмечается в сообщении.

"Разработка и активное применение технологий искусственного интеллекта – одна из актуальных задач для российской экономики. И Альянс способен стать эффективным инструментом для ее решения. Он объединяет компании из разных отраслей, которые уже имеют компетенции в сфере искусственного интеллекта. Как мы ожидаем, это даст синергетический эффект и откроет новые возможности для развития этой технологии в нашей стране", – привели в пресс-службе слова председателя правления ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова.

В ходе форума "Газпром нефть" представила свои проекты в области искусственного интеллекта, в частности, самообучающуюся программу "Когнитивнцый геолог", которая путем вероятностных вычислений выстраивает детальные цифровые модели месторождений. Цикл геологического анализа при этом сокращается с 6 месяцев до 1-2 недель. В результате применения искусственного интеллекта для поиска скрытых залежей углеводородов "Газпром нефть" добилась дополнительного притока добычи на уровне 70 баррелей в сутки на одном из месторождений на Ямале. На следующем этапе разработка будет применена на месторождениях Ноябрьского региона, потенциал которых оценивается в 3 миллиона баррелей нефти.