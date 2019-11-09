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РИА Новости
РИА Наука

Путин сравнил создание ИИ с Великими географическими открытиями

19:27 09.11.2019 (обновлено: 19:50 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил современные разработки в области искусственного интеллекта с Великими географическими открытиями и выходом в космос - это шаг в неизведанное.
Выступая в субботу на конференции по искусственному интеллекту в Москве, он отметил, что сама по себе система искусственного интеллекта представляет собой вершину передовых технологий. По словам президента, ИИ аккумулирует в себе прорывные достижения естественных и гуманитарных наук от математики и физики до психологии и лингвистики.
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Россия может стать одним из глобальных лидеров в области ИИ, заявил Путин
"Наверное, трудно найти в истории человечества пример такого сплава, причём сплава очень разных знаний и разных дисциплин. Как и Великие географические открытия, как выход в космос, это ещё и шаг в неизведанное. Особенно это касается развития так называемого "сильного" искусственного интеллекта, который может стать фундаментом и прорывом для всей цивилизации", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что подобные перспективы являют собой "притягательный, дерзновенный вызов для смелых, талантливых, увлечённых людей - таких, которые собрались сегодня в этом зале, - для молодежи, которая не боится мечтать и напряжённо работать".
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
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"Такие люди, безусловно, у нас есть, и их все больше и больше появляется. Это очень значимое изменение в нашем обществе в целом. Сегодня сотни тысяч - я не оговорился - сотни тысяч школьников, студентов, инженеров, исследователей увлечены наукой, идеей технологического прорыва. Они формируют команды, причём по всей стране, вместе делают важные открытия, создают свои новые решения и изобретения", - добавил Путин.
Президент отметил, что конференции, подобные нынешней, проводятся не только в Москве, но и в других регионах России.
"Это абсолютно правильная инициатива, которая нацелена на создание сообщества единомышленников на всём пространстве страны. Именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития", - заявил российский лидер.
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РИА НаукаИскусственный интеллектОткрытия - РИА НаукаВладимир ПутинРоссияТехнологии
Популярные комментарии
Уважаю Владимира Владимировича. Молодец!
9 ноября, 20:38
Russian robot
7700141
Читайте Апокалипсис, и многое, что происходит в наше время станет вам понятным. Думаете с чего это стали столько много говорить об ИИ, о том, что скоро роботы заменят человека во многих сферах деятельности, об отмене наличных денег и т.п.? Тотальный контроль и тюрьма мировых масштабов. Вот и в РФ готовят всё, в том числе юридическую базу, даже скоро будет в РФ "Электронное правительство"...
9 ноября, 20:14
Eugene Shilkin
2260109
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