Греф рассказал, как его "подъедает" искусственный интеллект

"Искусственный интеллект "подъедает" меня каждый день. Если раньше я проводил минимум один день в неделю в финансовых решениях и подписывал всяческие решения, то сегодня у нас 99% решений по физическим лицам и 35% - по юридическим лицам принимаются без нашего участия вообще. Искусственный интеллект принимает эти решения", - сказал он, выступая на конференции Artificial Intelligence Journey.