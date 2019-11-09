Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T19:22Z
https://ria.ru/20191109/1560760734.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/75/1558647535_0:140:2873:1756_1036x0_80_0_0_b24c65f8650233881ee010ab17a15bc9.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Греф рассказал, как его "подъедает" искусственный интеллект

19:22 09.11.2019
1629
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект в Сбербанке уже в настоящее время принимает решения о выдаче кредитов физлицам в 99% случаев, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Искусственный интеллект "подъедает" меня каждый день. Если раньше я проводил минимум один день в неделю в финансовых решениях и подписывал всяческие решения, то сегодня у нас 99% решений по физическим лицам и 35% - по юридическим лицам принимаются без нашего участия вообще. Искусственный интеллект принимает эти решения", - сказал он, выступая на конференции Artificial Intelligence Journey.
"И у нас стоит задача к 2022 году - 70% по юридическим лицам", - добавил Греф.
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в сентябре рассказал РИА Новости, что к концу 2020 года в Сбербанке искусственный интеллект будет принимать 100% решений о выдаче кредитов физлицам.
Сдача ЕГЭ
Вчера, 03:31РИА Новости
В Сбербанке рассказали, как искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому
101022027
Обсудить 2
РИА НаукаИскусственный интеллектСбербанк РоссииГерман ГрефРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Путин сравнил создание ИИ с Великими географическими открытиями
Искусственный интеллект
Эксперт оценил идею создания в России альянса по искусственному интеллекту
Мара Багдасарян в Савеловском суде Москвы
Мара Багдасарян прокомментировала лишение ее отца гражданства
Путин: Мы способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта
Россия может стать одним из глобальных лидеров в области ИИ, заявил Путин
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор во время брифинга в Киеве. 25 июня 2019
В ДНР посоветовали поверенному США внимательнее читать Минские соглашения
Российский историк Олег Соколов
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Президент США Дональд Трамп
Трамп в юбилей падения Берлинской стены раскритиковал социализм
Прохожие на улице Ильинке в Москве
"Общество потребления". В Минздраве назвали причины убыли населения
Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Путин: ИИ поможет избавиться от неповоротливости бюрократической машины
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Путин призвал увеличить объем и качество подготовки специалистов в области ИИ
Путин призвал готовить профессионалов, способных использовать потенциал ИИ
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко высказался о профессоре ВШЭ, назвавшем русский язык "убогим"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти от лесных пожаров всех
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния