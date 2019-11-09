Мара Багдасарян прокомментировала лишение ее отца гражданства

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Стритрейсерша Стритрейсерша Мара Багдасарян прокомментировала лишение ее отца российского гражданства. Соответствующий пост она оставила в инстаграме

Прославившаяся ездой без прав Багдасарян пожаловалась на "беззаконие и беспорядок". По ее словам, в ситуации с гражданством ее отца Эльмара "не разобрались и не изучили документы". При этом, по словам адвоката, результаты проверки столичного главка МВД показали, что Багдасарян приобрел гражданство в неустановленном порядке.

"В письме предлагают обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ, предлагают оформить вид на жительство либо иные документы, на основании которых человек может пребывать в России. Каким образом? На каких основаниях он должен это делать? Сколько это займет времени?" — возмутилась девушка.

Она добавила, что на момент распада СССР Эльмар Багдасарян уже проживал в Ростове-на-Дону, а затем получил российский паспорт.

Стритрейсерша рассказала, что на следующей неделе ее отец должен явиться в управление по вопросам миграции столичного главка МВД. При этом она заявила, что недовольна тем, что прием по соответствующим вопросам проводится один раз в неделю в течение трех часов.

Как отметила Багдасарян, в августе с ней произошел "аналогичный случай беспредела", когда ей не выдали водительские права, которых ранее бессрочно лишили. У девушки якобы было при себе заключение врачей о том, что она может водить машину.

"Я расцениваю это как заговор в отношении моей личности", — говорится в посте.

Ранее адвокат Давид Кемулария сообщил РИА Новости, что Эльмара Багдасаряна лишили российского гражданства, так как он не получил его в установленном порядке. Он назвал такое решение незаконным и заявил "360" , что Багдасарян будет требовать компенсацию в сто миллионов рублей.