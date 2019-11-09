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РИА Новости

Мара Багдасарян прокомментировала лишение ее отца гражданства

19:20 09.11.2019 (обновлено: 21:04 09.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМара Багдасарян в Савеловском суде Москвы
Мара Багдасарян в Савеловском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Стритрейсерша Мара Багдасарян прокомментировала лишение ее отца российского гражданства. Соответствующий пост она оставила в инстаграме.
Прославившаяся ездой без прав Багдасарян пожаловалась на "беззаконие и беспорядок". По ее словам, в ситуации с гражданством ее отца Эльмара "не разобрались и не изучили документы". При этом, по словам адвоката, результаты проверки столичного главка МВД показали, что Багдасарян приобрел гражданство в неустановленном порядке.
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В "Трезвой России" предложили лишить Мару Багдасарян гражданства
"В письме предлагают обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ, предлагают оформить вид на жительство либо иные документы, на основании которых человек может пребывать в России. Каким образом? На каких основаниях он должен это делать? Сколько это займет времени?" — возмутилась девушка.
Она добавила, что на момент распада СССР Эльмар Багдасарян уже проживал в Ростове-на-Дону, а затем получил российский паспорт.
Стритрейсерша рассказала, что на следующей неделе ее отец должен явиться в управление по вопросам миграции столичного главка МВД. При этом она заявила, что недовольна тем, что прием по соответствующим вопросам проводится один раз в неделю в течение трех часов.
Как отметила Багдасарян, в августе с ней произошел "аналогичный случай беспредела", когда ей не выдали водительские права, которых ранее бессрочно лишили. У девушки якобы было при себе заключение врачей о том, что она может водить машину.
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"Я расцениваю это как заговор в отношении моей личности", — говорится в посте.
Ранее адвокат Давид Кемулария сообщил РИА Новости, что Эльмара Багдасаряна лишили российского гражданства, так как он не получил его в установленном порядке. Он назвал такое решение незаконным и заявил "360", что Багдасарян будет требовать компенсацию в сто миллионов рублей.
Мара Багдасарян была одной из фигуранток скандальной истории про "лихачей на Gelandewagen". Впоследствии она не раз нарушала правила дорожного движения и управляла автомобилем, несмотря на то что ее бессрочно лишили водительских прав. Девушке поставили диагноз "эпилепсия", и получить права обратно она может только с согласия медиков.
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302205221542
Обсудить 43
ГУ МВД России по г. МосквеДело Мары БагдасарянМара БагдасарянПроисшествия
Популярные комментарии
Ну вот, могут ведь, когда захотят.
9 ноября, 20:06
Nichts mehr
14723100
Сама же и виновата, что на папаньку внимание обратили...
9 ноября, 20:00
VPVassya Pupkind
11662101
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