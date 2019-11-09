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РИА Новости

"Связь не скрывали": что известно об убийстве студентки и доценте СПбГУ

20:02 09.11.2019 (обновлено: 21:19 09.11.2019)
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© пресс-служба РВИОРоссийский историк Олег Соколов
Российский историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Виктория Дубовская. В Санкт-Петербурге задержан доцент университета, историк Олег Соколов. Этим утром его вытащили из реки в центре города с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки. В квартире Соколова нашли расчлененное тело. По предварительным данным, убитая — его бывшая студентка. РИА Новости выясняло подробности трагедии.

Человек в Мойке

Утром 9 ноября случайные прохожие заметили в реке Мойке человека и вызвали спасателей. На такие вызовы сотрудники питерского управления МЧС выезжают регулярно. Однако на сей раз им понадобилась помощь полиции: в рюкзаке спасенного лежали отрубленные человеческие руки и травматический пистолет.
Личность пострадавшего установили быстро. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, это 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета, известный историк Олег Соколов. Пока его осматривали в больнице, оперативники наведались к нему домой и увидели там расчлененное женское тело, а также окровавленную пилу. По информации источника, жертва — 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко, изучавшая историю нового и новейшего времени. По некоторым данным, Ещенко и Соколов — соавторы нескольких научных работ.
© пресс-служба РВИОРоссийский историк Олег Соколов
Российский историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
Российский историк Олег Соколов
В СПбГУ заявили, что шокированы тем, что услышали, и выразили соболезнования родным и близким погибшей девушки. Соколов — очень уважаемый человек в научных кругах. Самые известные его работы посвящены вооруженным силам Франции времен Наполеона и самой личности полководца. Его вклад в изучение этой темы в 2003-м отметил президент Франции Жак Ширак, наградивший ученого орденом Почетного легиона. Кроме того, Соколова считают основоположником движения военно-исторической реконструкции в России.

Либо любили, либо ненавидели

Бывшие студенты оценивают Соколова по-разному.
"Он не очень терпим к другой точке зрения, экспрессивен, неоднократно повышал голос. Но преподавал интересно. На его парах не засыпали, всегда возникали дискуссии, — рассказывает РИА Новости выпускник СПбГУ Василий Кунин. — Были и есть студенты, которые им восхищаются, пишут у него работы. К Соколову мало кто относился нейтрально. Обычно ему либо симпатизировали, либо, напротив, ненавидели".
© Санкт-Петербургский государственный университетИсторик Олег Соколов
Историк Олег Соколов
© Санкт-Петербургский государственный университет
Историк Олег Соколов
По словам другого выпускника, преподаватель коллекционировал старинное оружие. В университете ходила байка, что много лет назад в его дом залезли грабители, однако Соколов быстро обратил их в бегство с мечом в руках.
При этом ученый не раз оказывался в эпицентре скандалов. На публичной лекции в марте 2018-го кто-то из слушателей задал вопрос о его конфликте с другим историком — Евгением Понасенковым. Спор между ними возник из-за книги "Первая научная история войны 1812 года", где Понасенков критиковал Соколова и его научные выводы. Позднее он обвинил оппонента в плагиате. Результат — несколько судебных исков и открытая вражда.
Вопрос вызвал у Соколова гнев. Доцент потребовал, чтобы тот, кто его задал, немедленно "убрался". В итоге задавшего вопрос вытолкали из аудитории. Инцидент потом разбирала комиссия университета по этике.
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В том же 2018-м СМИ сообщали, что одна из бывших студенток обратилась в полицию после того, как Соколов ее избил, а также угрожал изуродовать утюгом.

"Знали все"

По словам однокурсников, 24-летняя Настя начала встречаться с 63-летним преподавателем несколько лет назад, когда девушка оканчивала бакалавриат.
"Она родом из Краснодара. Тихая, милая, всегда идеально училась, — говорит РИА Новости знакомый погибшей. — Об их отношениях знали абсолютно все".
© аккаунт Анастасии Ещенко в FacebookАнастасия Ещенко
Анастасия Ещенко
© аккаунт Анастасии Ещенко в Facebook
Анастасия Ещенко
Доцент и студентка ничего не скрывали: по информации знакомых, девушка часто сопровождала преподавателя на различных мероприятиях.
Евгений Понасенков утверждает, что не раз предупреждал руководство СПбГУ об опасности Соколова для общества и обращал внимание на его нездоровое увлечение студентками. "Если бы меня послушали, человек, скорее всего, был бы жив. Я обращался и к ректору, и к директору Института истории СПбГУ", — написал он в соцсети.
Сейчас Соколов в больнице. Пока он в статусе задержанного, но в ближайшее время его могут арестовать. По статье "Убийство" ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Происшествия
Популярные комментарии
Что-то больше похоже на организованную компанию против Соколова по инициативе Понасенкова!
9 ноября, 20:36
ddeluxo-87
14213248
Ужасающее хладнокровие. Бррр, и ведь этот маньяк был уважаемым человеком, серьезным ученым...
9 ноября, 20:36
Андрей Левицкий
1701023
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