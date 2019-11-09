"Связь не скрывали": что известно об убийстве студентки и доценте СПбГУ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Виктория Дубовская. В Санкт-Петербурге задержан доцент университета, историк Олег Соколов. Этим утром его вытащили из реки в центре города с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки. В квартире Соколова нашли расчлененное тело. По предварительным данным, убитая — его бывшая студентка. РИА Новости выясняло подробности трагедии.

Человек в Мойке

Утром 9 ноября случайные прохожие заметили в реке Мойке человека и вызвали спасателей. На такие вызовы сотрудники питерского управления МЧС выезжают регулярно. Однако на сей раз им понадобилась помощь полиции: в рюкзаке спасенного лежали отрубленные человеческие руки и травматический пистолет.

Личность пострадавшего установили быстро. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, это 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета, известный историк Олег Соколов. Пока его осматривали в больнице, оперативники наведались к нему домой и увидели там расчлененное женское тело, а также окровавленную пилу. По информации источника, жертва — 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко, изучавшая историю нового и новейшего времени. По некоторым данным, Ещенко и Соколов — соавторы нескольких научных работ.

© пресс-служба РВИО Российский историк Олег Соколов © пресс-служба РВИО Российский историк Олег Соколов

В СПбГУ заявили, что шокированы тем, что услышали, и выразили соболезнования родным и близким погибшей девушки. Соколов — очень уважаемый человек в научных кругах. Самые известные его работы посвящены вооруженным силам Франции времен Наполеона и самой личности полководца. Его вклад в изучение этой темы в 2003-м отметил президент Франции Жак Ширак, наградивший ученого орденом Почетного легиона. Кроме того, Соколова считают основоположником движения военно-исторической реконструкции в России.

Либо любили, либо ненавидели

Бывшие студенты оценивают Соколова по-разному.

"Он не очень терпим к другой точке зрения, экспрессивен, неоднократно повышал голос. Но преподавал интересно. На его парах не засыпали, всегда возникали дискуссии, — рассказывает РИА Новости выпускник СПбГУ Василий Кунин. — Были и есть студенты, которые им восхищаются, пишут у него работы. К Соколову мало кто относился нейтрально. Обычно ему либо симпатизировали, либо, напротив, ненавидели".

© Санкт-Петербургский государственный университет Историк Олег Соколов © Санкт-Петербургский государственный университет Историк Олег Соколов

По словам другого выпускника, преподаватель коллекционировал старинное оружие. В университете ходила байка, что много лет назад в его дом залезли грабители, однако Соколов быстро обратил их в бегство с мечом в руках.

При этом ученый не раз оказывался в эпицентре скандалов. На публичной лекции в марте 2018-го кто-то из слушателей задал вопрос о его конфликте с другим историком — Евгением Понасенковым. Спор между ними возник из-за книги "Первая научная история войны 1812 года", где Понасенков критиковал Соколова и его научные выводы. Позднее он обвинил оппонента в плагиате. Результат — несколько судебных исков и открытая вражда.

Вопрос вызвал у Соколова гнев. Доцент потребовал, чтобы тот, кто его задал, немедленно "убрался". В итоге задавшего вопрос вытолкали из аудитории. Инцидент потом разбирала комиссия университета по этике.

В том же 2018-м СМИ сообщали, что одна из бывших студенток обратилась в полицию после того, как Соколов ее избил, а также угрожал изуродовать утюгом.

"Знали все"

По словам однокурсников, 24-летняя Настя начала встречаться с 63-летним преподавателем несколько лет назад, когда девушка оканчивала бакалавриат.

"Она родом из Краснодара. Тихая, милая, всегда идеально училась, — говорит РИА Новости знакомый погибшей. — Об их отношениях знали абсолютно все".

© аккаунт Анастасии Ещенко в Facebook Анастасия Ещенко © аккаунт Анастасии Ещенко в Facebook Анастасия Ещенко

Доцент и студентка ничего не скрывали: по информации знакомых, девушка часто сопровождала преподавателя на различных мероприятиях.

Евгений Понасенков утверждает, что не раз предупреждал руководство СПбГУ об опасности Соколова для общества и обращал внимание на его нездоровое увлечение студентками. "Если бы меня послушали, человек, скорее всего, был бы жив. Я обращался и к ректору, и к директору Института истории СПбГУ", — написал он в соцсети.