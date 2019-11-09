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РИА Новости

Тегеран не будет добиваться обладания ядерным оружием, заявил Аракчи

19:00 09.11.2019 (обновлено: 19:10 09.11.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Иран ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"На самом деле, у СВПД нет истечения срока действия. Обязательство Ирана не стремиться к обладанию ядерным оружием является постоянным, это указано в самом первом пункте СВПД, в котором говорится о том, что Иран подтверждает, что ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие", - сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиМИД ИранаИранБезопасностьВ мире
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