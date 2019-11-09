Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ

"Искусственный интеллект действительно становится новым фактором общественного развития, оказывает все большее влияние на рынок труда, повседневную жизнь людей. Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Это очень важная тема. Совершенно очевидный факт", - сказал Путин, выступая в субботу перед участниками конференции Artificial Intelligence Journey.