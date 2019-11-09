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РИА Новости
РИА Наука

Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ

18:59 09.11.2019 (обновлено: 21:13 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
"Искусственный интеллект действительно становится новым фактором общественного развития, оказывает все большее влияние на рынок труда, повседневную жизнь людей. Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Это очень важная тема. Совершенно очевидный факт", - сказал Путин, выступая в субботу перед участниками конференции Artificial Intelligence Journey.
"Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом", - заявил он.
Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Его участники обсуждают, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденной президентом России.
Путин: Мы способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта
Вчера, 18:40РИА Наука
Россия может стать одним из глобальных лидеров в области ИИ, заявил Путин
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РИА НаукаИскусственный интеллектВладимир ПутинРоссияТехнологииОбщество
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