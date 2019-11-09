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РИА Новости
РИА Наука

Путин: ИИ поможет избавиться от неповоротливости бюрократической машины

18:58 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта помогут избавиться от неповоротливости бюрократической машины, считает президент России Владимир Путин.
"Технологии искусственного интеллекта позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюррократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур, что чрезвычайно важно для устойчивости общества. Потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть", - сказал он на конференции Artificial Intelligence Journey.
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Президент также призвал нацелить возможности ИИ на решение вопросов конкретного человека, а в конечном итоге изменить весь облик системы государственного управления.
"Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса, мирового океана, наконец обороноспособность страны - развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта сейчас, в ближайшем будущем", - добавил он.
Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Его участники обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденную президентом России.
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РИА НаукаИскусственный интеллектВладимир ПутинРоссияТехнологииПолитика
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