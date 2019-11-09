Путин: ИИ поможет избавиться от неповоротливости бюрократической машины

"Технологии искусственного интеллекта позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюррократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур, что чрезвычайно важно для устойчивости общества. Потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть", - сказал он на конференции Artificial Intelligence Journey.