Путин призвал найти баланс между использованием ИИ и правами граждан

"И, конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения. Для искусственного интеллекта настоящей пищей, топливом... являются данные массивы информации... Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать надуманные преграды для их использования. И естественно, что нужно гарантировать безопасность соблюдения интересов и прав граждан. Грань очень тонкая, нужно найти этот баланс", - заявил Путин на конференции по искусственному интеллекту.