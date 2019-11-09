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РИА Новости

Путин призвал найти баланс между использованием ИИ и правами граждан

18:55 09.11.2019 (обновлено: 19:06 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно дать искусственному интеллекту больше данных, снимать искусственные ограничения, но необходимо соблюдать безопасность граждан.
"И, конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения. Для искусственного интеллекта настоящей пищей, топливом... являются данные массивы информации... Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать надуманные преграды для их использования. И естественно, что нужно гарантировать безопасность соблюдения интересов и прав граждан. Грань очень тонкая, нужно найти этот баланс", - заявил Путин на конференции по искусственному интеллекту.
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