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РИА Новости
РИА Наука

Путин призвал готовить профессионалов, способных использовать потенциал ИИ

18:52 09.11.2019 (обновлено: 19:54 09.11.2019)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. России необходимо кратно увеличить подготовку программистов, математиков, компьютерных лингвистов, которые смогут использовать потенциал искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу вновь повторить, системы искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать только хорошо подготовленные, интеллектуально хорошо подготовленные люди. Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных и глубокому обучению", - сказал Путин, выступая на конференции Artificial Intelligence Journey.
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Он добавил, что определяющим является вопрос создания возможностей для обучения, для обретения новых компетенций. Отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта, подчеркнул Путин.
"Предстоит также вырастить целое поколение профессионалов, которые смогут в полной мере раскрыть, использовать потенциал искусственного интеллекта", - добавил он.
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РИА НаукаИскусственный интеллектВладимир ПутинРоссияТехнологии
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