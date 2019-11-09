Путин призвал готовить профессионалов, способных использовать потенциал ИИ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. России необходимо кратно увеличить подготовку программистов, математиков, компьютерных лингвистов, которые смогут использовать потенциал искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу вновь повторить, системы искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать только хорошо подготовленные, интеллектуально хорошо подготовленные люди. Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных и глубокому обучению", - сказал Путин, выступая на конференции Artificial Intelligence Journey.
Он добавил, что определяющим является вопрос создания возможностей для обучения, для обретения новых компетенций. Отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта, подчеркнул Путин.
"Предстоит также вырастить целое поколение профессионалов, которые смогут в полной мере раскрыть, использовать потенциал искусственного интеллекта", - добавил он.