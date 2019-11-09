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РИА Новости

Путин призвал создать максимальную свободу для создающих стартапы по ИИ

18:52 09.11.2019 (обновлено: 19:08 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создать максимальную свободу для каждого, кто запускает стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта.
"Как и выход в космос, это шаг в неизведанное, особенно это касается развития так называемого сильного искусственного интеллекта, который может стать фундаментом и прорывом всей цивилизации", - сказал Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту.
По его словам, это смелый вызов для талантливых и увлеченных людей.
"Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты", - подчеркнул президент. Он заявил, что эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России.
Путин также добавил, что предстоит выстроить удобный эффективный механизм венчурного финансирования проектов.
Министр экономического развития России Максим Орешкин
Вчера, 12:32РИА Новости
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Искусственный интеллектВладимир ПутинМоскваТехнологии
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