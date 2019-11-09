В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Омбудсмен призвала МИД Украины максимально способствовать освобождению Мазура.
Депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз сообщила, что украинский консул уже встретился с Мазуром, ему окажут правовую помощь.
"Ни разу польская сторона еще не выдавала украинцев России", — написала Фриз в фейсбуке.
Она заявила, что Киев должен "сделать все, чтобы этого не произошло".
Парламентарий также пожаловалась депутатам польского сейма на "недопустимость" действий России по отношению к украинцам.
Дело против Мазура в России
В феврале официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство получило доказательства причастности Мазура к деятельности бандформирований и участию в боях на стороне боевиков на Северном Кавказе.
Среди других подозреваемых — лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский, экс-премьер Арсений Яценюк и бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош.
В СК подчеркнули, что процессуальные документы направили в компетентные органы Украины.
"В свою очередь, украинская сторона по надуманным основаниям отказала в правовой помощи России и одновременно возбудила уголовное дело в отношении российского следователя", — рассказала Петренко.
*Запрещенные в России экстремистские организации.