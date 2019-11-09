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РИА Новости

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

18:42 09.11.2019 (обновлено: 01:29 10.11.2019)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПолиция у здания посольства Израиля в Варшаве
Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
"По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", — сообщила Денисова в фейсбуке.
Омбудсмен призвала МИД Украины максимально способствовать освобождению Мазура.
Депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз сообщила, что украинский консул уже встретился с Мазуром, ему окажут правовую помощь.
"Ни разу польская сторона еще не выдавала украинцев России", — написала Фриз в фейсбуке.
Она заявила, что Киев должен "сделать все, чтобы этого не произошло".
Парламентарий также пожаловалась депутатам польского сейма на "недопустимость" действий России по отношению к украинцам.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
29 апреля 2017, 11:39РИА Новости
СК хочет привлечь Яценюка к уголовной ответственности за действия в ЧечнеСледственный комитет будет добиваться привлечения экс-премьера Украины к уголовной ответственности и использовать для этого все правовые возможности.

Дело против Мазура в России

В феврале официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство получило доказательства причастности Мазура к деятельности бандформирований и участию в боях на стороне боевиков на Северном Кавказе.
Среди других подозреваемых — лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский, экс-премьер Арсений Яценюк и бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош.
В СК подчеркнули, что процессуальные документы направили в компетентные органы Украины.
"В свою очередь, украинская сторона по надуманным основаниям отказала в правовой помощи России и одновременно возбудила уголовное дело в отношении российского следователя", — рассказала Петренко.
*Запрещенные в России экстремистские организации.
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
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Украинские националисты создают напряженность в Золотом, заявили в ЛНР
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УНА-УНСОМИД УкраиныПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Неужели поляки выдадут его нам?
9 ноября, 18:59
Алексадр Бородин
637915013
Конечно выдадут, как и Яценюка в швейцарском аэропорту (2017) по "запросу России". Вы главное верьте))
9 ноября, 19:16
АБАфанасий Бессмертный
235242166
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