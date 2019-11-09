В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве

© AP Photo / Czarek Sokolowski Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Зампредседателя украинской националистической организации Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО * Игоря Мазура задержали в Польше . Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.

"По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию ", — сообщила Денисова в фейсбуке

Омбудсмен призвала МИД Украины максимально способствовать освобождению Мазура.

Депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз сообщила, что украинский консул уже встретился с Мазуром, ему окажут правовую помощь.

"Ни разу польская сторона еще не выдавала украинцев России", — написала Фриз в фейсбуке.

Она заявила, что Киев должен "сделать все, чтобы этого не произошло".

Парламентарий также пожаловалась депутатам польского сейма на "недопустимость" действий России по отношению к украинцам.

Дело против Мазура в России

В феврале официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство получило доказательства причастности Мазура к деятельности бандформирований и участию в боях на стороне боевиков на Северном Кавказе.

Среди других подозреваемых — лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский, экс-премьер Арсений Яценюк и бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош.

В СК подчеркнули, что процессуальные документы направили в компетентные органы Украины.

"В свою очередь, украинская сторона по надуманным основаниям отказала в правовой помощи России и одновременно возбудила уголовное дело в отношении российского следователя", — рассказала Петренко.