Россия может стать одним из глобальных лидеров в области ИИ, заявил Путин

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин заявил, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта

"Самый строгий спрос — с наших ведомств, корпораций, компаний с госучастием. Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны. Вес, значимость предстоящей работы исключительно велики. Мы должны, я убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта", — сказал Путин на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

По словам президента, это вопрос будущего страны, ее места в мире.

"А мы действительно способны это сделать, имея в виду наши национальные школы в области математики, физики, других точных наук, да и в гуманитарной сфере тоже", — сказал российский лидер.

Он призвал кратно увеличить подготовку программистов, математиков, компьютерных лингвистов, которые смогут в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта.

"Хочу вновь повторить, системы искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать только хорошо подготовленные, интеллектуально хорошо подготовленные люди", — сказал Путин.

Он добавил, что создание возможностей для обучения является ключевым фактором, поэтому отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Свобода для стартапов

Президент сравнил развитие искусственного интеллекта с шагом в неизведанное и выходом в космос.

По его словам, это смелый вызов для талантливых и увлеченных людей.

"Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты", — подчеркнул российский лидер.

Он заявил, что эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России.

Найти баланс

Путин также обратил внимание на то, что при развитии искусственного интеллекта нужно снимать лишние ограничения.

"Для искусственного интеллекта настоящей пищей, топливом <...> являются данные, массивы информации. <...> Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать надуманные преграды для их использования", — заявил он.

Вместе с тем необходимо соблюдать и безопасность граждан, уверен президент России.

"Грань очень тонкая, нужно найти этот баланс", — отметил глава государства.

Создать свод правил

Российский лидер также предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта с человеком.

Он пояснил, что эта технология становится новым фактором общественного развития, которая оказывает все большее влияние на повседневную жизнь людей.

"Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Это очень важная тема. Совершенно очевидный факт", — сказал Путин.

Избавиться от бюрократии

Президент выразил уверенность, что технологии искусственного интеллекта помогут избавиться от "неповоротливости бюрократической машины" и повысить прозрачность административной деятельности.

"Потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть", — сказал он.

Глава государства также призвал нацелить возможности искусственного интеллекта на решение вопросов конкретного человека, а в конечном итоге изменить весь облик системы государственного управления.

"Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса, Мирового океана, наконец, обороноспособность страны — развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта сейчас, в ближайшем будущем", — заключил он.