Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T21:37Z
https://ria.ru/20191109/1560759619.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156076/07/1560760794_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_1fc0cb6540a10082138af054910aa7a3.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Россия может стать одним из глобальных лидеров в области ИИ, заявил Путин

18:40 09.11.2019 (обновлено: 21:37 09.11.2019)
7666
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта.
"Самый строгий спрос — с наших ведомств, корпораций, компаний с госучастием. Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны. Вес, значимость предстоящей работы исключительно велики. Мы должны, я убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта", — сказал Путин на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.
Робот-хирург
Вчера, 16:13РИА Наука
РФПИ проинвестировал в разработчика инновационных хирургических роботов
По словам президента, это вопрос будущего страны, ее места в мире.
"А мы действительно способны это сделать, имея в виду наши национальные школы в области математики, физики, других точных наук, да и в гуманитарной сфере тоже", — сказал российский лидер.
Он призвал кратно увеличить подготовку программистов, математиков, компьютерных лингвистов, которые смогут в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта.
"Хочу вновь повторить, системы искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать только хорошо подготовленные, интеллектуально хорошо подготовленные люди", — сказал Путин.
Он добавил, что создание возможностей для обучения является ключевым фактором, поэтому отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта.

Свобода для стартапов

Президент сравнил развитие искусственного интеллекта с шагом в неизведанное и выходом в космос.
По его словам, это смелый вызов для талантливых и увлеченных людей.
"Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты", — подчеркнул российский лидер.
Он заявил, что эти люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку в России.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф выступает на конференции по искусственному интеллекту AIJ Москва
8 ноября, 13:20РИА Новости
Греф рассказал о главной задаче альянса по искусственному интеллекту

Найти баланс

Путин также обратил внимание на то, что при развитии искусственного интеллекта нужно снимать лишние ограничения.
"Для искусственного интеллекта настоящей пищей, топливом <...> являются данные, массивы информации. <...> Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать надуманные преграды для их использования", — заявил он.
Вместе с тем необходимо соблюдать и безопасность граждан, уверен президент России.
"Грань очень тонкая, нужно найти этот баланс", — отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Вчера, 19:27РИА Наука
Путин сравнил создание ИИ с Великими географическими открытиями

Создать свод правил

Российский лидер также предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта с человеком.
Он пояснил, что эта технология становится новым фактором общественного развития, которая оказывает все большее влияние на повседневную жизнь людей.
"Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Это очень важная тема. Совершенно очевидный факт", — сказал Путин.
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь проводит с помощью уникального российского робота-хирурга первую операцию на животном
Вчера, 15:31РИА Новости
Врач рассказал о значении российского хирургического робота для медицины

Избавиться от бюрократии

Президент выразил уверенность, что технологии искусственного интеллекта помогут избавиться от "неповоротливости бюрократической машины" и повысить прозрачность административной деятельности.
"Потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть", — сказал он.
Глава государства также призвал нацелить возможности искусственного интеллекта на решение вопросов конкретного человека, а в конечном итоге изменить весь облик системы государственного управления.
"Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса, Мирового океана, наконец, обороноспособность страны — развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта сейчас, в ближайшем будущем", — заключил он.
Участницы Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019) у стенда ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум. 8 июня 2019
8 ноября, 14:42Радио Sputnik
Сбербанк представил самый мощный суперкомпьютер в России
Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Его участники обсудят в том числе реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденной президентом России.
2125357456
Обсудить 79
РИА НаукаИскусственный интеллектВладимир ПутинТехнологииРоссияВ мире
Популярные комментарии
К золотым словам Президента хочу сделать маленькое замечание. А хорошо бы ещё не душить эти самые национальные школы. Искусственный интеллект - это, конечно, наше всё, но без естественного интеллекта ему будет очень одиноко.
9 ноября, 19:52
Юрий Калмыков
5661101
"Россия может стать одним из глобальных лидеров в области ИИ" .... да, может! Если все все страны на планете впаду в кому и пробудут в ней лет 20-ть.
9 ноября, 19:44
SSStas Shevzoff
23812022
Рекомендуем
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Сотрудник правоохранительных органов Украины во время акции у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Украинцы вышли на акцию к посольству Польши из-за задержания националиста
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Полиция у здания посольства Израиля в Варшаве
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси во время пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. 7 ноября 2019
Правительство Европы: нас ждут проблемы. При чем тут Россия
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси
Страшная месть вышиванки: Россию накажут за секс-скандалы на Кавказе
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
Путин сравнил создание ИИ с Великими географическими открытиями
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Автомобиль скорой помощи
Врачи спасли москвича с температурой тела 26 градусов
LIVE: Путин на конференции Путешествие по искусственному интеллекту
Конференция по развитию искусственного интеллекта. Прямая трансляция
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
В РПЦ могут пересмотреть вопрос об окормлении соотечественников в Африке
Прохожие на улице Ильинке в Москве
"Общество потребления". В Минздраве назвали причины убыли населения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти от лесных пожаров всех
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния