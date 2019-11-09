Бастрыкин проконтролирует расследование дела о смерти россиянки в Турции

Глава СК РФ в субботу в Санкт-Петербурге провел личный прием граждан, в котором приняли участие руководство и сотрудники следственных подразделений СК России. На приеме председатель СК РФ выслушал обращения жителей по некоторым делам северной столицы и области. Среди заявителей был житель Всеволожского района Ленинградской области, который обратился по делу о расследовании гибели его дочери в Турции этим летом.

Несчастный случай с 12-летней российской девочкой произошел в бассейне отеля в Бодруме 18 августа. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли очевидцы, они вместе вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в реанимационное отделение города Денизли. Днем 28 августа девочка умерла в больнице, 1 сентября ее тело было доставлено в Петербург, похороны прошли 3 сентября.