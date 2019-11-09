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РИА Новости

Бастрыкин проконтролирует расследование дела о смерти россиянки в Турции

18:34 09.11.2019 (обновлено: 21:11 09.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели 12-летней россиянки в бассейне турецкого отеля, сообщила журналистам в субботу официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко.
Глава СК РФ в субботу в Санкт-Петербурге провел личный прием граждан, в котором приняли участие руководство и сотрудники следственных подразделений СК России. На приеме председатель СК РФ выслушал обращения жителей по некоторым делам северной столицы и области. Среди заявителей был житель Всеволожского района Ленинградской области, который обратился по делу о расследовании гибели его дочери в Турции этим летом.

"По словам отца девочки, следствие ведется неинтенсивно. Он попросил привлечь к установлению обстоятельств гибели ребёнка центральный аппарат следственного комитета России. Председатель выразил соболезнования родителям и, согласившись с их просьбой, поручил организовать дальнейшее следствие силами опытных сотрудников ГСУ СК России", - сказала Петренко.

По ее словам, разрешение всех прозвучавших вопросов поставлено на контроль по итогам приема.
Несчастный случай с 12-летней российской девочкой произошел в бассейне отеля в Бодруме 18 августа. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли очевидцы, они вместе вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в реанимационное отделение города Денизли. Днем 28 августа девочка умерла в больнице, 1 сентября ее тело было доставлено в Петербург, похороны прошли 3 сентября.
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