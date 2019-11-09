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РИА Новости

Симоньян заявила, что для борьбы с коррупцией в России нужна нацпрограмма

18:32 09.11.2019 (обновлено: 20:00 09.11.2019)
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. Искоренить взяточничество в России поможет принятие специальной нацпрограммы, которая прививала бы отрицательное отношение к коррупции с детства, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она отметила, что, с одной стороны, едва ли найдется много стран, где на таком высоком уровне борются с коррупцией, как это делается в России.
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"Я недавно обедала с молодыми губернаторами, у нас же много молодых выбрано, моих ровесников, я их спросила: у вас какой показатель KPI — показатель эффективности вашей деятельности? С грустными глазами один из них ответил: у нас один KPI — не сесть. Это действительно правда, потому что столько уголовных дел в отношении высокопоставленных людей я не припомню в нашей истории современной России", — сказала медиаменеджер в эфире программы "Право знать" на ТВЦ.
С другой стороны, продолжила Симоньян, следует поинтересоваться у представителей молодого поколения: сами они не пытались дать взятку полицейскому, проплатить экзамен или откосить от армии?
"Уверяю, если их посадить за детектор лжи, ответы будут печальные", — отметила главред МИА "Россия сегодня".
По ее мнению, в России коррупция исторически развита на уровне менталитета.
"Бороться с этим нужно не посадками, а большой многолетней национальной программой по искоренению коррупции в мозгах, начиная с детского сада и школы. Насколько я знаю, такой программы не существует", — заключила Симоньян.
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