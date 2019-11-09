Симоньян заявила, что для борьбы с коррупцией в России нужна нацпрограмма

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. Искоренить взяточничество в России поможет принятие специальной нацпрограммы, которая прививала бы отрицательное отношение к коррупции с детства, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Искоренить взяточничество в России поможет принятие специальной нацпрограммы, которая прививала бы отрицательное отношение к коррупции с детства, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян

Она отметила, что, с одной стороны, едва ли найдется много стран, где на таком высоком уровне борются с коррупцией, как это делается в России.

"Я недавно обедала с молодыми губернаторами, у нас же много молодых выбрано, моих ровесников, я их спросила: у вас какой показатель KPI — показатель эффективности вашей деятельности? С грустными глазами один из них ответил: у нас один KPI — не сесть. Это действительно правда, потому что столько уголовных дел в отношении высокопоставленных людей я не припомню в нашей истории современной России", — сказала медиаменеджер в эфире программы "Право знать" на ТВЦ

С другой стороны, продолжила Симоньян, следует поинтересоваться у представителей молодого поколения: сами они не пытались дать взятку полицейскому, проплатить экзамен или откосить от армии?

"Уверяю, если их посадить за детектор лжи, ответы будут печальные", — отметила главред МИА "Россия сегодня".

По ее мнению, в России коррупция исторически развита на уровне менталитета.