Актриса Анастасия Задорожная выходит замуж

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российская актриса Анастасия Задорожная опубликовала фото с помолвочным кольцом у себя в инстаграме.
"ПАЙ-ДУ", — говорится в подписи к снимку, на котором запечатлены две руки, одна из которых мужская. Таким образом артистка, вероятно, хотела обыграть англоязычную фразу I do, что можно перевести как "я согласна".
Подписчики актрисы поздравили ее с важным событием и попросили поскорее "познакомить" их с женихом.
Анастасия Задорожная — российская актриса, певица, телеведущая и фотомодель. Она родилась в 1985 году в поселке Федотово Вологодской области. Известность ей принесли роли в сериале "Клуб" и фильме "Мама не горюй 2".