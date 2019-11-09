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РИА Новости
Культура

Актриса Анастасия Задорожная выходит замуж

18:19 09.11.2019 (обновлено: 19:33 09.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Задорожная на десятой церемонии вручения премии "Самые стильные в России" 2015.
Актриса Анастасия Задорожная на десятой церемонии вручения премии Самые стильные в России 2015.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российская актриса Анастасия Задорожная опубликовала фото с помолвочным кольцом у себя в инстаграме.
"ПАЙ-ДУ", — говорится в подписи к снимку, на котором запечатлены две руки, одна из которых мужская. Таким образом артистка, вероятно, хотела обыграть англоязычную фразу I do, что можно перевести как "я согласна".
Подписчики актрисы поздравили ее с важным событием и попросили поскорее "познакомить" их с женихом.
Анастасия Задорожная — российская актриса, певица, телеведущая и фотомодель. Она родилась в 1985 году в поселке Федотово Вологодской области. Известность ей принесли роли в сериале "Клуб" и фильме "Мама не горюй 2".
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