Актриса Анастасия Задорожная выходит замуж

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российская актриса Российская актриса Анастасия Задорожная опубликовала фото с помолвочным кольцом у себя в инстаграме.

"ПАЙ-ДУ", — говорится в подписи к снимку, на котором запечатлены две руки, одна из которых мужская. Таким образом артистка, вероятно, хотела обыграть англоязычную фразу I do, что можно перевести как "я согласна".

Подписчики актрисы поздравили ее с важным событием и попросили поскорее "познакомить" их с женихом.