Давление на Иран не заставит его пойти на уступки США, заявил Аракчи

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Давление на Иран не заставит его пойти на уступки США, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Это экономическая война, это не мое определение, это слова Трампа, что он развязал экономическую войну против Ирана. В этих условиях, в условиях экономической войны, мы не ведем переговоры, мы не поддадимся давлению, должно быть сначала прекращение огня, для обеих сторон, чтобы они вернулись к исходным позициям. Иран к этому готов",- сказал Аракчи, выступая на московской конференции по нераспространению.
США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.