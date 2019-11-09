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РИА Новости

Давление на Иран не заставит его пойти на уступки США, заявил Аракчи

18:15 09.11.2019 (обновлено: 18:34 09.11.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Давление на Иран не заставит его пойти на уступки США, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Это экономическая война, это не мое определение, это слова Трампа, что он развязал экономическую войну против Ирана. В этих условиях, в условиях экономической войны, мы не ведем переговоры, мы не поддадимся давлению, должно быть сначала прекращение огня, для обеих сторон, чтобы они вернулись к исходным позициям. Иран к этому готов",- сказал Аракчи, выступая на московской конференции по нераспространению.
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Аббас АракчиИранСШАВ мире
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