Рябков оценил попытки лишить Иран возможности развивать ядерную программу

"Понятно, что некоторым хотелось бы, чтобы Тегеран вообще не имел никакой ядерной программы, но это несбыточные мечты, к тому же находящиеся в полном противоречии с Договором о нераспространения ядерного оружия", - сказал Рябков на Московской конференции по нераспространению.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил, что сокращает ряд обязательств в рамках сделки.