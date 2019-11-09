Рябков оценил попытки лишить Иран возможности развивать ядерную программу

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал "несбыточными мечтами" попытки лишить Иран возможности развивать мирную ядерную программу.
"Понятно, что некоторым хотелось бы, чтобы Тегеран вообще не имел никакой ядерной программы, но это несбыточные мечты, к тому же находящиеся в полном противоречии с Договором о нераспространения ядерного оружия", - сказал Рябков на Московской конференции по нераспространению.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил, что сокращает ряд обязательств в рамках сделки.