Пожар в здании парламента Армении потушили

Ранее в ведомстве заявили, что горит крыша одного из строений. На месте работали 15 пожарных команд, группы национального центра кризисного правления, врачи центра медицины катастроф. Там же находился глава МЧС Феликс Цолакян.
"Пожар был локализован в 17.18 (16.18 мск), потушен – в 18.20 (17.20 мск)", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Данных о пострадавших и причинах возгорания пока не приводится.
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