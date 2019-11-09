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РИА Новости

Пожар в здании парламента Армении потушили

18:11 09.11.2019
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© РИА Новости / Варо Рафаэлян / Перейти в фотобанкПожар в Ереване
Пожар в Ереване
© РИА Новости / Варо Рафаэлян
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в субботу на территории комплекса зданий национального собрания Армении, потушен, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Ранее в ведомстве заявили, что горит крыша одного из строений. На месте работали 15 пожарных команд, группы национального центра кризисного правления, врачи центра медицины катастроф. Там же находился глава МЧС Феликс Цолакян.
"Пожар был локализован в 17.18 (16.18 мск), потушен – в 18.20 (17.20 мск)", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Данных о пострадавших и причинах возгорания пока не приводится.
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