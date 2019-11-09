"Общество потребления". В Минздраве назвали причины убыли населения

"Чтобы у нас росла численность населения, приоритеты должны быть связаны с семьей, с тем, чтобы человек хотел бы иметь детей, хотел бы создавать для себя определенный социум. А в обществе потребления, которое мы сейчас с вами, хотим или не хотим, но строим, — наоборот", — заявил специалист.