Рябков рассказал о последствиях срыва ядерного соглашения с Ираном

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Крах соглашения с Ираном по ядерной программе повлияет в том числе на сырьевые рынки, Москва надеется, что риски этого понимают в Вашингтоне, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ни Иран, ни США, ни Европа, ни остальной мир не выиграют от развала всеобъемлющих договоренностей (СВПД - ред.). Всплеск напряженности, чреватый перерастанием в открытый конфликт, аукнется тяжелыми последствиями по всему миру, затронет экономику, ударит по сырьевым и финансовым рынкам", - сказал Рябков, выступая на конференции по нераспространению в Москве.
"Хотелось бы все же надеяться, что это осознают и в Вашингтоне", - подчеркнул он.