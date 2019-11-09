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РИА Новости

Рябков рассказал о последствиях срыва ядерного соглашения с Ираном

18:05 09.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Крах соглашения с Ираном по ядерной программе повлияет в том числе на сырьевые рынки, Москва надеется, что риски этого понимают в Вашингтоне, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ни Иран, ни США, ни Европа, ни остальной мир не выиграют от развала всеобъемлющих договоренностей (СВПД - ред.). Всплеск напряженности, чреватый перерастанием в открытый конфликт, аукнется тяжелыми последствиями по всему миру, затронет экономику, ударит по сырьевым и финансовым рынкам", - сказал Рябков, выступая на конференции по нераспространению в Москве.
"Хотелось бы все же надеяться, что это осознают и в Вашингтоне", - подчеркнул он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Вчера, 11:34РИА Новости
Замглавы МИД Рябков обсудил с иранским коллегой тему СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковИранСШАВ мире
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