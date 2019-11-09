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РИА Новости
РИА Наука

РФПИ ожидает активного роста облачных технологий и роботохирургии

18:03 09.11.2019 (обновлено: 18:04 09.11.2019)
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© РИА Новости / Альфия ЕникееваВрачи настраивают робота-хирурга
Врачи настраивают робота-хирурга
© РИА Новости / Альфия Еникеева
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что сферы облачных технологий и роботохирургии в России будут активно расти, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
Ранее в субботу РФПИ объявил о завершении первого раунда инвестиций в российского разработчика и производителя инновационных хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST), сейчас прорабатывается вопрос включения роботов в систему ОМС.
"Это действительно важнейшая разработка... Безусловно, роботохирургия будет активно расти. Мы рады нашему партнерству с профессором Дмитрием Пушкарем, который разработал этого робота", - сказал Дмитриев в кулуарах форума AI Journey.
Он также отметил, что технологии искусственного интеллекта уже используют портфельные компании РФПИ, например, "Мать и Дитя", "Онкобокс" и другие.
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"Мы будем инвестировать в российские компании в области искусственного интеллекта и выводить их на международные рынки за счет партнерств с нашими суверенными фондами-партнерами. Уже сейчас эти суверенные фонды-партнеры выделили нам более 2 миллиардов долларов на инвестиции в технологии ИИ… часть из этих средств пойдет в новые технологии, а часть из них мы, возможно, будем инвестировать в облачные сервисы в России. Считаем, что облачные сервисы в России будут активно расти", - добавил Дмитриев.
В сентябре РФПИ и правительство России договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта. В рамках соглашения РФПИ будет осуществлять инвестиции в российские компании, формирующие инфраструктуру и развивающие сегмент ИИ, включая разработку облачных технологий и центров хранения и обработки данных. Фонд будет привлекать инвестиции и экспертизу международных партнеров. Одной из ключевых задач является вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки.
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РИА НаукаИскусственный интеллектКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияТехнологииЭкономика
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