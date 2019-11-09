РФПИ ожидает активного роста облачных технологий и роботохирургии

"Это действительно важнейшая разработка... Безусловно, роботохирургия будет активно расти. Мы рады нашему партнерству с профессором Дмитрием Пушкарем, который разработал этого робота", - сказал Дмитриев в кулуарах форума AI Journey.

"Мы будем инвестировать в российские компании в области искусственного интеллекта и выводить их на международные рынки за счет партнерств с нашими суверенными фондами-партнерами. Уже сейчас эти суверенные фонды-партнеры выделили нам более 2 миллиардов долларов на инвестиции в технологии ИИ… часть из этих средств пойдет в новые технологии, а часть из них мы, возможно, будем инвестировать в облачные сервисы в России. Считаем, что облачные сервисы в России будут активно расти", - добавил Дмитриев.