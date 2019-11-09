Багдасарян планирует отсудить сто миллионов рублей за лишение гражданства

"Будем судиться, будем миллионов на сто иск к МВД подавать. <…> Это злоупотребление, будем просить разбирательства прокуратуры, суда. Будет большой скандал по этому поводу", — заявил Кемулария.

Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что Эльмара Багдасаряна лишили российского гражданства, потому что он приобрел его в неустановленном порядке. МВД предложило ему получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме в гражданство. Кемулария считает такое решение незаконным, потому что Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт.