Багдасарян планирует отсудить сто миллионов рублей за лишение гражданства

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Отец скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян Эльмар планирует взыскать с МВД компенсацию за лишение российского гражданства. Об этом "360" рассказал его адвокат Давид Кемулария.
"Будем судиться, будем миллионов на сто иск к МВД подавать. <…> Это злоупотребление, будем просить разбирательства прокуратуры, суда. Будет большой скандал по этому поводу", — заявил Кемулария.
31 марта 2018, 16:33РИА НовостиВ Сети появилось видео задержания автомобиля Мары Багдасарян
Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что Эльмара Багдасаряна лишили российского гражданства, потому что он приобрел его в неустановленном порядке. МВД предложило ему получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме в гражданство. Кемулария считает такое решение незаконным, потому что Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт.
Дочь Эльмара Багдасаряна Мара была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. В марте 2017 года ее бессрочно лишили водительских прав, поскольку после полученной в ДТП черепно-мозговой травмы она часто обращалась к неврологу и медики поставили ей диагноз "эпилепсия". Получить права обратно девушка сможет только с согласия врачей. Несмотря на это, Багдасарян продолжала ездить без прав и несколько раз попадалась инспекторам ГИБДД.
27 июля 2017, 16:01РИА НовостиДень сурка