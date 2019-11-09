В ДНР заявили, что силовики обстреляли окраины Горловки

ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Украинские силовики в субботу обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждения получили пять жилых домов, заявил журналистам представитель ДНР в Современном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 14.15 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Майорска по направлению окраин Горловки, по поселку Шахты 6/7 с применением запрещенных минскими соглашениями 120 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Повреждения получили пять жилых домов", - заявил председатель ведомства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.