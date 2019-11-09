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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики обстреляли окраины Горловки

17:10 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждения получили пять жилых домов, заявил журналистам представитель ДНР в Современном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 14.15 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Майорска по направлению окраин Горловки, по поселку Шахты 6/7 с применением запрещенных минскими соглашениями 120 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Повреждения получили пять жилых домов", - заявил председатель ведомства.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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