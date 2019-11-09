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РИА Новости

В Армении локализовали пожар в комплексе парламента

17:10 09.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в субботу на территории комплекса зданий национального собрания Армении, локализован, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Ранее в ведомстве сообщили, что горит крыша строения, находящегося на административной территории национального собрания. На месте работают 15 пожарных команд, группы национального центра кризисного правления, врачи центра медицины катастроф. Там же находится также глава МЧС Феликс Цолакян.
"Пожар локализован", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Пожар в Ереване
Вчера, 16:33РИА Новости
В Ереване загорелась крыша здания парламента Армении
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