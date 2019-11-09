В Армении локализовали пожар в комплексе парламента

Ранее в ведомстве сообщили, что горит крыша строения, находящегося на административной территории национального собрания. На месте работают 15 пожарных команд, группы национального центра кризисного правления, врачи центра медицины катастроф. Там же находится также глава МЧС Феликс Цолакян.