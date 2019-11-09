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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Варфоломей поблагодарил Александрийскую церковь за признание ПЦУ

17:08 09.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 9 ноя - РИА Новости. Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор сообщил, что вечером в пятницу ему позвонил Константинопольский патриарх Варфоломей, чтобы поблагодарить за признание так называемой "Православной церкви Украины".
Накануне Феодор сообщил, что Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины. В РПЦ заявили, что приняли известие о признании главы раскольнической структуры с глубокой скорбью, и добавили, что признание Феодором Епифания делает невозможным его дальнейшее поминовение в патриарших служениях.
Патриарх Александрийский Феодор II
8 ноября, 17:34Религия и мировоззрение
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"Позвонил вселенский патриарх, чтобы выразить большую признательность церкви Святого Марка за то, что мы с большой молитвой, с большой осторожностью пришли к этому великому церковному событию", - приводит слова патриарха Феодора блог "Свет Фанара".
Александрийский патриархат второй в диптихе православных церквей. Феодор с 1985 по 1990 годы был экзархом Александрийского патриархата в Русской православной церкви в Одессе. Ранее Феодор неизменно поддерживал каноническую Украинскую православную церковь и ее предстоятеля Онуфрия.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ).
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Феодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)УкраинарелигияВ мире
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