Патриарх Варфоломей поблагодарил Александрийскую церковь за признание ПЦУ

Накануне Феодор сообщил, что Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины. В РПЦ заявили, что приняли известие о признании главы раскольнической структуры с глубокой скорбью, и добавили, что признание Феодором Епифания делает невозможным его дальнейшее поминовение в патриарших служениях.

"Позвонил вселенский патриарх, чтобы выразить большую признательность церкви Святого Марка за то, что мы с большой молитвой, с большой осторожностью пришли к этому великому церковному событию", - приводит слова патриарха Феодора блог "Свет Фанара".

Александрийский патриархат второй в диптихе православных церквей. Феодор с 1985 по 1990 годы был экзархом Александрийского патриархата в Русской православной церкви в Одессе. Ранее Феодор неизменно поддерживал каноническую Украинскую православную церковь и ее предстоятеля Онуфрия.