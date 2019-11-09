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РИА Новости

Разминирование возле Золотого в Донбассе планируют завершить в воскресенье

17:04 09.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
© Sputnik
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Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4. Архивное фото
КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Разминирование на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 в Донбассе завершатся в воскресенье, заявил в субботу замкомандующего операцией украинских силовиков Богдан Бондар.
Отвод сил у Золотого начался 29 октября. В начале ноября украинские военные сообщили о начале там разминирования.
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"Завтра мы завершим там (в районе Золотого) работы по разминированию. И вопросами разминирования занимается госслужба по ЧС", - заявил Бондар в субботу.
Также он сообщил, что в районе Петровского, где начался отвод сил, мероприятия по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений будут проходить в течение 25 дней.
ДНР уже заявила, что завершила отвод своих сил из Петровского. Украинским силовикам нужно еще два дня на устранение всех нарушений по отводу сил, добавили в ДНР.
Ранее разведение сил провели в Золотом и в Станице Луганской. Всего отвод сил проводился в трех пунктах.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
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