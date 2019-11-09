Разминирование возле Золотого в Донбассе планируют завершить в воскресенье

КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Разминирование на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 в Донбассе завершатся в воскресенье, заявил в субботу замкомандующего операцией украинских силовиков Богдан Бондар.
Отвод сил у Золотого начался 29 октября. В начале ноября украинские военные сообщили о начале там разминирования.
"Завтра мы завершим там (в районе Золотого) работы по разминированию. И вопросами разминирования занимается госслужба по ЧС", - заявил Бондар в субботу.
Также он сообщил, что в районе Петровского, где начался отвод сил, мероприятия по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений будут проходить в течение 25 дней.
ДНР уже заявила, что завершила отвод своих сил из Петровского. Украинским силовикам нужно еще два дня на устранение всех нарушений по отводу сил, добавили в ДНР.
Ранее разведение сил провели в Золотом и в Станице Луганской. Всего отвод сил проводился в трех пунктах.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru