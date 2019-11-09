Разминирование возле Золотого в Донбассе планируют завершить в воскресенье

КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Разминирование на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 в Донбассе завершатся в воскресенье, заявил в субботу замкомандующего операцией украинских силовиков Богдан Бондар.

Отвод сил у Золотого начался 29 октября. В начале ноября украинские военные сообщили о начале там разминирования.

"Завтра мы завершим там (в районе Золотого) работы по разминированию. И вопросами разминирования занимается госслужба по ЧС", - заявил Бондар в субботу.

Также он сообщил, что в районе Петровского, где начался отвод сил, мероприятия по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений будут проходить в течение 25 дней.

ДНР уже заявила, что завершила отвод своих сил из Петровского. Украинским силовикам нужно еще два дня на устранение всех нарушений по отводу сил, добавили в ДНР.