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РИА Новости
Культура

Билли Айлиш объяснила, как попасть бесплатно на ее концерты

23:40 09.11.2019
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© AP Photo / Invision / Jack PlunkettАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш
© AP Photo / Invision / Jack Plunkett
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш объявила в Твиттере, что поклонники смогут получить бесплатные билеты на ее концерты, если примут участие в экологической акции, посвященной борьбе с изменением климата.

"Я объединилась с организацией Global Citizen, чтобы вы могли бесплатно получить билеты на концерты моего мирового тура Where Do We Go?, а также попробовать решить такие проблемы, как загрязнение окружающей среды и глобальное потепление", — объяснила она.

Певица уточнила, что более подробно узнать о том, как выиграть бесплатные билеты можно на сайте Global Citizen.
Ранее Билли Айлиш рассказывала, что на ее концертах, скорее всего, будет запрещено использовать пластиковые трубочки и бутылки, а весь мусор будут собирать в специальные контейнеры для утилизации.
Предстоящий тур, который начнется 9 марта 2020 года, пройдет поддержку дебютного альбома исполнительницы When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.
Американская певица Билли Айлиш
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