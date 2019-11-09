Билли Айлиш объяснила, как попасть бесплатно на ее концерты

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш объявила в Твиттере, что поклонники смогут получить бесплатные билеты на ее концерты, если примут участие в экологической акции, посвященной борьбе с изменением климата.
Take action for a more sustainable world with @GlblCtzn and win tickets to see Billie on the sold-out WHERE DO WE GO? WORLD TOUR. https://t.co/8UP3AjwHaI pic.twitter.com/Fe0hfDgoLt— billie eilish (@billieeilish) 8 ноября 2019 г.
"Я объединилась с организацией Global Citizen, чтобы вы могли бесплатно получить билеты на концерты моего мирового тура Where Do We Go?, а также попробовать решить такие проблемы, как загрязнение окружающей среды и глобальное потепление", — объяснила она.
Певица уточнила, что более подробно узнать о том, как выиграть бесплатные билеты можно на сайте Global Citizen.
Ранее Билли Айлиш рассказывала, что на ее концертах, скорее всего, будет запрещено использовать пластиковые трубочки и бутылки, а весь мусор будут собирать в специальные контейнеры для утилизации.
Предстоящий тур, который начнется 9 марта 2020 года, пройдет поддержку дебютного альбома исполнительницы When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.
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