МИД Турции раскритиковал Пентагон за заявление о доходах от сирийской нефти

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал США за слова представителя Пентагона о прибыли от нефтяных месторождений в Сирии, которую якобы получают "Сирийские демократические силы".

Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям "Сирийские демократические силы" (SDF), а не США.

"Ни у кого нет права на распоряжение богатствами Сирии. Прийти сюда с расстояния в десятки тысяч километров и говорить об оценке нефтяных месторождений этой страны — противоречит международному праву. Они (США) открыто признают, что находятся там ради нефтяных месторождений, но они принадлежат сирийскому народу", — заявил Чавушоглу, которого цитирует газета Hurriyet.

Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил".

В октябре президент США, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из этих районов, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*. Как отметил Дональд Трамп, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объяснив это тем, что "им нужны деньги". При этом президент добавил: "Мы можем устроить (так), чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".

Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.

По сообщению агентства The Associated Press, военные США будут защищать значительную часть контролируемой сирийскими курдами территории, простирающейся от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Уже известно о строительстве там военных баз. Тем не менее отмечается, что точную протяженность территории пока предстоит определить.