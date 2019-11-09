В Ереване загорелась крыша здания парламента Армении

"Горит крыша строения, находящегося на административной территории национального собрания. На месте работают 15 пожарных команд, группы национального центра кризисного правления, врачи центра медицины катастроф", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным пресс-службы, на месте находится также глава МЧС Феликс Цолакян.
Информации о пострадавших нет.
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