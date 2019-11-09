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РИА Новости

В Ереване загорелась крыша здания парламента Армении

16:33 09.11.2019
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© РИА Новости / Варо Рафаэлян / Перейти в фотобанкПожар в Ереване
Пожар в Ереване
© РИА Новости / Варо Рафаэлян
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ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Пожар вспыхнул на территории комплекса зданий национального собрания Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Горит крыша строения, находящегося на административной территории национального собрания. На месте работают 15 пожарных команд, группы национального центра кризисного правления, врачи центра медицины катастроф", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным пресс-службы, на месте находится также глава МЧС Феликс Цолакян.
Информации о пострадавших нет.

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