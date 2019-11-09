В Калининградской области сократили время продажи алкоголя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Депутаты Депутаты Калининградской областной думы внесли поправки в закон, согласно которым время продажи алкоголя в магазинах сократится на два часа, а также запрещается его продажа в некоторые праздничные дни, сообщает региональный парламент.

Проект поправок в закон "О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области " был рассмотрен на заседании регионального парламента 8 ноября.

Сообщается, что в документе, разработанном и внесенном в думу прокурором области Сергеем Хлопушиным, предлагалось запретить продавать спиртное в праздничные дни - в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября). Также было предложено запретить продажу алкоголя с 20 до 11 часов.

По словам прокурора, примерно каждое шестое преступление в регионе совершено в состоянии алкогольного опьянения, растет число несовершеннолетних, которых застали за распитием алкоголя. За десять месяцев 2019 года 2781 водитель отстранен от управления транспортным средством из-за пьянства за рулем, а за такое повторное нарушение задержаны 264 человека.

Отмечается, что проект закона обсуждался на заседании специально созданной рабочей группы.

"Та пришла к выводу о необходимости внести в текст документа изменение о том, что продавать спиртное разрешается не до восьми часов вечера, как предложил прокурор, а до девяти. Согласившись с предложением рабочей группы, депутаты приняли измененный законопроект в двух чтениях", - отмечается в сообщении.

Таким образом, теперь алкоголь в торговых сетях Калининградской области будет продаваться с 11 до 21 часа, ранее он продавался с 10 до 22 часов.