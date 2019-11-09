Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T16:28Z
https://ria.ru/20191109/1560756526.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149714/95/1497149525_0:0:2500:1406_1036x0_80_0_0_e75a03f7e3b524ac8e6be8ee9e2175fb.jpg
РИА Новости
Калининградская область

В Калининградской области сократили время продажи алкоголя

16:28 09.11.2019
1416
© РИА Новости / Марина Маковецкая / Перейти в фотобанкПродавец расставляет на полках бутылки шампанского вина
Продавец расставляет на полках бутылки шампанского вина
© РИА Новости / Марина Маковецкая
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Депутаты Калининградской областной думы внесли поправки в закон, согласно которым время продажи алкоголя в магазинах сократится на два часа, а также запрещается его продажа в некоторые праздничные дни, сообщает региональный парламент.
Проект поправок в закон "О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области" был рассмотрен на заседании регионального парламента 8 ноября.
Сообщается, что в документе, разработанном и внесенном в думу прокурором области Сергеем Хлопушиным, предлагалось запретить продавать спиртное в праздничные дни - в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября). Также было предложено запретить продажу алкоголя с 20 до 11 часов.
По словам прокурора, примерно каждое шестое преступление в регионе совершено в состоянии алкогольного опьянения, растет число несовершеннолетних, которых застали за распитием алкоголя. За десять месяцев 2019 года 2781 водитель отстранен от управления транспортным средством из-за пьянства за рулем, а за такое повторное нарушение задержаны 264 человека.
Пиво
Вчера, 12:53РИА Новости
Минздрав сообщил о снижении смертности от отравления алкоголем
Отмечается, что проект закона обсуждался на заседании специально созданной рабочей группы.
"Та пришла к выводу о необходимости внести в текст документа изменение о том, что продавать спиртное разрешается не до восьми часов вечера, как предложил прокурор, а до девяти. Согласившись с предложением рабочей группы, депутаты приняли измененный законопроект в двух чтениях", - отмечается в сообщении.
Таким образом, теперь алкоголь в торговых сетях Калининградской области будет продаваться с 11 до 21 часа, ранее он продавался с 10 до 22 часов.

Другие новости региона читайте здесь>>

Отказ от алкоголя
10 октября, 08:00РИА Новости
Россия отказывается от древней традиции, чтобы выжить
2222009
Обсудить 0
Калининградская областьКалининградская областная ДумаКалининградская областьОбщество
Рекомендуем
Прохожие на улицах Москвы
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Место наезда на женщину с ребенком в городе Пионерский Калининградской области
Четыре тысячи человек требуют наказать виновника ДТП под Калининградом
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков высмеял слова Зеленского об украинцах — создателях первого спутника
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Ядерный взрыв
Американский эксперт рассказал об угрозе ложного оповещения о ядерной атаке
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка
Мандарины
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Работники службы спасения возле поезда в Вюрцбурге, где произошло нападение на пассажиров. 18 июля 2016
Автобус с туристами перевернулся в Германии, сообщают СМИ
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Установлена личность убитой петербургским преподавателем девушки
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма
В Крыму из-за засухи пересохли реки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти от лесных пожаров всех
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния