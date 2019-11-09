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РИА Новости

Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце

16:17 09.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрохожие на улицах Москвы
Прохожие на улицах Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие на улицах Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека. Об этом он сообщил "Вечерней Москве".
По словам специалиста, безопасной для человека является температура от минус 35 градусов, при более низком показателе может начаться нехватка кислорода и возникнуть остановка сердца.
"Когда температура падает, кровь начинает в шесть раз больше приливать к внутренним органам, чтобы компенсировать недостаток тепла, но из-за холода может произойти сосудоспазм, и к какому-то органу она перестанет поступать. Если этим органом станет сердце, человек погибнет", — рассказал Лишин.
Он объяснил, что при понижении температуры тела меняются биологические свойства крови — густота и скорость кровотока.
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По словам Лишина, для спасения пострадавшего от переохлаждения, мало просто отогревать в терапевтическом отделении, необходимо разжижать кровь, чтобы не допустить образования тромбов.
"Самая большая опасность наступает, когда человек просыпается: кровоток резко усиливается, а поскольку кровь загустилась от холода, может случиться тромбоэмболия, сосудистая закупорка, и пострадавший погибнет", — сказал врач.
Он отметил, что для спасения пострадавшего от переохлаждения мало просто отогревать его в терапевтическом отделении, необходимо разжижать кровь, чтобы не допустить образования тромбов.
Медик подчеркнул, что ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь на морозе, так как он создает дополнительную нагрузку на сердце и печень. Обязательно зимой носить шапку, так как она помогает поддерживать нормальную температуру организма и уберечь от менингита и простуды.
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Виктор ЛишинЗдоровьеРоссияОбщество
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