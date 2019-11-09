Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Врач-терапевт Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека. Об этом он сообщил " Вечерней Москве ".

По словам специалиста, безопасной для человека является температура от минус 35 градусов, при более низком показателе может начаться нехватка кислорода и возникнуть остановка сердца.

"Когда температура падает, кровь начинает в шесть раз больше приливать к внутренним органам, чтобы компенсировать недостаток тепла, но из-за холода может произойти сосудоспазм, и к какому-то органу она перестанет поступать. Если этим органом станет сердце, человек погибнет", — рассказал Лишин.

Он объяснил, что при понижении температуры тела меняются биологические свойства крови — густота и скорость кровотока.

По словам Лишина, для спасения пострадавшего от переохлаждения, мало просто отогревать в терапевтическом отделении, необходимо разжижать кровь, чтобы не допустить образования тромбов.

"Самая большая опасность наступает, когда человек просыпается: кровоток резко усиливается, а поскольку кровь загустилась от холода, может случиться тромбоэмболия, сосудистая закупорка, и пострадавший погибнет", — сказал врач.

Он отметил, что для спасения пострадавшего от переохлаждения мало просто отогревать его в терапевтическом отделении, необходимо разжижать кровь, чтобы не допустить образования тромбов.