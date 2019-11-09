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РИА Новости

Крупная антитеррористическая операция прошла в Афинах

16:13 09.11.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 9 ноя - РИА Новости. Крупная антитеррористическая операция прошла в Афинах, арестованы трое и задержаны 15 человек, уже подтверждена их причастность к террористической "Организации революционной самообороны" и ряду акций, в том числе обстрелу посольства Мексики, сообщила полиция Греции.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже поздравил полицию с успехом, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Премьер подтвердил обязательство "навсегда и бесповоротно покончить с проблемой внутреннего греческого терроризма".
Операция проходит с полудня пятницы в Аттике. Отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями провел 13 обысков в домах, задержал 15 человек и арестовал троих.
Двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет арестованы и обвинены в террористических преступлениях, хранении взрывчатых веществ, нарушении закона об оружии и подделке документов. 39-летняя женщина арестована по обвинению в нарушении закона об оружии, сообщила полиция.
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Помимо этого, выдан ордер на арест 46-летнего гражданина по обвинению в терроризме.
Один из арестованных ранее был осужден по делу террористической организации "Революционная борьба".
Во время обысков были обнаружены и конфискованы, в частности, пять автоматов Калашникова, один пистолет-пулемет, два пистолета, желатин-динамит, детонаторы, гранаты со слезоточивым газом CS.
Баллистическая экспертиза автоматов Калашникова установила, что один из них использовался при ограблении в конце октября магазина в афинском районе Холаргос, а другой использовался в четырех терактах, ответственность за которые несет "Организация революционной самообороны". Это обстрел 25 мая 2014 года в день европейских выборов центрального офиса партии ПАСОК в Афинах, обстрел посольства Мексики в Афинах 31 июля 2016 года, обстрел полицейских 10 января 2017 года возле офиса ПАСОК, когда был ранен сотрудник полиции, а также обстрел полиции возле офиса ПАСОК 6 ноября 2017 года.
Полиция отмечает, что эта же организация взяла ответственность за взрыв гранаты 10 ноября 2016 года возле посольства Франции в Афинах, тогда также был ранен сотрудник полиции.
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