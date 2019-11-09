АФИНЫ, 9 ноя - РИА Новости. Крупная антитеррористическая операция прошла в Крупная антитеррористическая операция прошла в Афинах , арестованы трое и задержаны 15 человек, уже подтверждена их причастность к террористической "Организации революционной самообороны" и ряду акций, в том числе обстрелу посольства Мексики, сообщила полиция Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже поздравил полицию с успехом, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Премьер подтвердил обязательство "навсегда и бесповоротно покончить с проблемой внутреннего греческого терроризма".

Операция проходит с полудня пятницы в Аттике. Отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями провел 13 обысков в домах, задержал 15 человек и арестовал троих.

Двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет арестованы и обвинены в террористических преступлениях, хранении взрывчатых веществ, нарушении закона об оружии и подделке документов. 39-летняя женщина арестована по обвинению в нарушении закона об оружии, сообщила полиция.

Помимо этого, выдан ордер на арест 46-летнего гражданина по обвинению в терроризме.

Один из арестованных ранее был осужден по делу террористической организации "Революционная борьба".

Во время обысков были обнаружены и конфискованы, в частности, пять автоматов Калашникова, один пистолет-пулемет, два пистолета, желатин-динамит, детонаторы, гранаты со слезоточивым газом CS.

Баллистическая экспертиза автоматов Калашникова установила, что один из них использовался при ограблении в конце октября магазина в афинском районе Холаргос, а другой использовался в четырех терактах, ответственность за которые несет "Организация революционной самообороны". Это обстрел 25 мая 2014 года в день европейских выборов центрального офиса партии ПАСОК в Афинах, обстрел посольства Мексики в Афинах 31 июля 2016 года, обстрел полицейских 10 января 2017 года возле офиса ПАСОК, когда был ранен сотрудник полиции, а также обстрел полиции возле офиса ПАСОК 6 ноября 2017 года.