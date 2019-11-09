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РИА Новости
РИА Наука

РФПИ планирует инвестировать в проекты в сфере искусственного интеллекта

16:11 09.11.2019
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© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность инвестиций в перспективные проекты в области искусственного интеллекта (ИИ) - платформу Botkin.AI компании "Интеллоджик" и OSA Hybrid Platform, говорится в сообщении фонда.
"РФПИ рассматривает возможность инвестиций в перспективные проекты в области искусственного интеллекта - платформу Botkin.AI компании ООО "Интеллоджик" и OSA Hybrid Platform, одного из лидеров российского RetailTech", - отметили в фонде. Объявление состоялось в субботу в рамках форума AI Journey.
Botkin.AI применяется для диагностики и оценки рисков заболеваний с использованием технологий ИИ и представляет собой высокотехнологичную платформу для анализа медицинских изображений. Обрабатывая изображения, в частности полученные в ходе КТ и рентгена, система диагностирует возможные или имеющиеся заболевания, а анализ с помощью ИИ позволяет давать рекомендации врачам по дальнейшему лечению пациента.
"Интеллоджик" также имеет патент на создание и использование математических моделей пациентов с применением ИИ. Этот патент позволит значительно расширить область применения платформы Botkin.AI и быть одним из мировых лидеров в области использования искусственного интеллекта в здравоохранении.
OSA Hybrid Platform применяется ведущими розничными сетями для сбора, обработки и анализа данных с применением искусственного интеллекта. Сервис обеспечивает постоянную доступность товара на полке в продуктовых магазинах в оптимальном количестве в режиме реального времени. Внедрение OSA Hybrid Platform позволяет добиться увеличения продаж до 10%.
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Подготавливаемые РФПИ инвестиции осуществляются в рамках стратегического направления по развитию технологий искусственного интеллекта в России. С этой целью РФПИ подписал соответствующее соглашение с правительством, установил партнерские отношения с пятью ведущими компаниями в этом секторе, привлек более 2 миллиардов долларов от иностранных партнеров для совместных инвестиций в российские ИИ-проекты, внедряет технологии искусственного интеллекта в портфельных компаниях фонда, проанализировал более 100 проектов и намерен инвестировать в 20 наиболее перспективных из них.
"Технологии ИИ в медицине помогут развивать множество терапевтических направлений. Платформа Botkin.AI дает медицинским учреждениям дополнительные инструменты по эффективной, оперативной и своевременной диагностике, при этом применение ИИ позволяет врачу выбрать правильную тактику лечения и, при необходимости, посоветоваться с коллегами, используя возможности платформы. Мы видим у Botkin.AI существенные шансы на международную экспансию и стремимся помочь платформе в ее выходе на глобальный рынок медицинских услуг", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
"Разработки OSA Hybrid Platform уже зарекомендовали себя в нашей стране и на международных рынках. Искусственный интеллект в продажах поддерживает значительный рост выручки торговых сетей и предоставляет ряд других преимуществ для ритейла и потребителей", - отметил он.
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РИА НаукаИскусственный интеллектКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияНовости компаний - Экономика
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