РФПИ планирует инвестировать в проекты в сфере искусственного интеллекта

"РФПИ рассматривает возможность инвестиций в перспективные проекты в области искусственного интеллекта - платформу Botkin.AI компании ООО "Интеллоджик" и OSA Hybrid Platform, одного из лидеров российского RetailTech", - отметили в фонде. Объявление состоялось в субботу в рамках форума AI Journey.

Botkin.AI применяется для диагностики и оценки рисков заболеваний с использованием технологий ИИ и представляет собой высокотехнологичную платформу для анализа медицинских изображений. Обрабатывая изображения, в частности полученные в ходе КТ и рентгена, система диагностирует возможные или имеющиеся заболевания, а анализ с помощью ИИ позволяет давать рекомендации врачам по дальнейшему лечению пациента.

"Интеллоджик" также имеет патент на создание и использование математических моделей пациентов с применением ИИ. Этот патент позволит значительно расширить область применения платформы Botkin.AI и быть одним из мировых лидеров в области использования искусственного интеллекта в здравоохранении.

OSA Hybrid Platform применяется ведущими розничными сетями для сбора, обработки и анализа данных с применением искусственного интеллекта. Сервис обеспечивает постоянную доступность товара на полке в продуктовых магазинах в оптимальном количестве в режиме реального времени. Внедрение OSA Hybrid Platform позволяет добиться увеличения продаж до 10%.

Подготавливаемые РФПИ инвестиции осуществляются в рамках стратегического направления по развитию технологий искусственного интеллекта в России. С этой целью РФПИ подписал соответствующее соглашение с правительством, установил партнерские отношения с пятью ведущими компаниями в этом секторе, привлек более 2 миллиардов долларов от иностранных партнеров для совместных инвестиций в российские ИИ-проекты, внедряет технологии искусственного интеллекта в портфельных компаниях фонда, проанализировал более 100 проектов и намерен инвестировать в 20 наиболее перспективных из них.

"Технологии ИИ в медицине помогут развивать множество терапевтических направлений. Платформа Botkin.AI дает медицинским учреждениям дополнительные инструменты по эффективной, оперативной и своевременной диагностике, при этом применение ИИ позволяет врачу выбрать правильную тактику лечения и, при необходимости, посоветоваться с коллегами, используя возможности платформы. Мы видим у Botkin.AI существенные шансы на международную экспансию и стремимся помочь платформе в ее выходе на глобальный рынок медицинских услуг", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.